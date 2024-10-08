MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç altınlarını davette sergiledi! 1 milyon dolarlık yüzüklerini gösterince dile düştü! "Midem bulandı"

Murat Övüç altınlarını davette sergiledi! 1 milyon dolarlık yüzüklerini gösterince dile düştü! "Midem bulandı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.10.2024 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Murat Övüç kazancı ve altınlarıyla da sık sık övünen bir isim. Övüç katıldığı davete altınlarıyla damga vurdu. Yüzüklerini gösteren Murat Övüç'e eleştiriler gecikmedi.

Murat Övüç altınlarını davette sergiledi! 1 milyon dolarlık yüzüklerini gösterince dile düştü! "Midem bulandı"

Fenomen Murat Övüç lüks yaşantısıyla adından söz ettiren bir isim. "10 odalı bir malikanede oturuyorum" diyerek daha önce dikkat çeken fenomen yine adından söz ettirdi.

"Parayı çok seviyorum evde özel bir kasam var, bazen canımı sızlatan dostlarımı reddediyorum hemen kasayı açıyorum dolarlarımı eurolarımı öpüyorum iyi ki varsınız diyorum para çok önemli ve güç. Bütün dostlarımı parayla satın alırım" diyerek şoke eden Övüç katıldığı davette yine dikkat çekti.

Altın dolu kollarıyla gecede boy gösteren Murat Övüç Bülent Ersoy'un takılarının taklit olduğunu iddia etti.

2

"EN BÜYÜK DOST DOLAR EURO"

"Bunlar orjinal 6.5 karat o da getirsin ben de getireyim. Şu anda bu ikisi 1 milyon dolar. Bunları saymıyorum servetle geldim buraya özel bir davet" dedi.

Murat Övüç devamında ise "Benim dostum yok benim evde kasam var en büyük dost dolar euro" dedi.

11
Murat Övüç'ün bu hallerine "Midem bulandı bu görgüsüzlükten", "İnsanlar açlık içinde hallere bak", "Çok rahatsız edici" yorumları geldi.

SEVGİLİSİ PIRLANTA TASARIMCISI

Övüç daha önce sevgilisi hakkında; 'Çok önemli bir sektörde. Kendi dalında kral. Onun üstü yok. Pırlanta tasarımcısı. Amerika'da yaşıyor. Adam Ermeni. Detaylara takılmayalım' demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
En Çok Okunan Haberler
Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.