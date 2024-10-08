Murat Övüç altınlarını davette sergiledi! 1 milyon dolarlık yüzüklerini gösterince dile düştü! "Midem bulandı"

Fenomen Murat Övüç lüks yaşantısıyla adından söz ettiren bir isim. "10 odalı bir malikanede oturuyorum" diyerek daha önce dikkat çeken fenomen yine adından söz ettirdi.

"Parayı çok seviyorum evde özel bir kasam var, bazen canımı sızlatan dostlarımı reddediyorum hemen kasayı açıyorum dolarlarımı eurolarımı öpüyorum iyi ki varsınız diyorum para çok önemli ve güç. Bütün dostlarımı parayla satın alırım" diyerek şoke eden Övüç katıldığı davette yine dikkat çekti.

Altın dolu kollarıyla gecede boy gösteren Murat Övüç Bülent Ersoy'un takılarının taklit olduğunu iddia etti.

"EN BÜYÜK DOST DOLAR EURO"

"Bunlar orjinal 6.5 karat o da getirsin ben de getireyim. Şu anda bu ikisi 1 milyon dolar. Bunları saymıyorum servetle geldim buraya özel bir davet" dedi.

Murat Övüç devamında ise "Benim dostum yok benim evde kasam var en büyük dost dolar euro" dedi.



Murat Övüç'ün bu hallerine "Midem bulandı bu görgüsüzlükten", "İnsanlar açlık içinde hallere bak", "Çok rahatsız edici" yorumları geldi.

SEVGİLİSİ PIRLANTA TASARIMCISI

Övüç daha önce sevgilisi hakkında; 'Çok önemli bir sektörde. Kendi dalında kral. Onun üstü yok. Pırlanta tasarımcısı. Amerika'da yaşıyor. Adam Ermeni. Detaylara takılmayalım' demişti.