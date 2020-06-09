MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç, Ermenilere ilişkin sözleri nedeniyle ifade verdi: Kim Kardashian'a demiştim

Murat Övüç, Ermenilere ilişkin sözleri nedeniyle ifade verdi: Kim Kardashian'a demiştim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Murat Övüç, Ermenilere ilişkin sözleri nedeniyle ifade verdi: Kim Kardashian'a demiştim

Instagram hesabından paylaştığı Ermenilerle ilgili sözler nedeniyle yapılan şikayet üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Murat Övüç, avukatıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade eden Övüç, soruşturma dosyasında bahsedilen videodaki sözleri, ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'a cevaben söylediğini aktardı.

muratovuc_16_9_1591688260-880x495

'DEĞERLERİMİZİ AŞAĞILADIĞI İÇİN KİM KARDASHİAN'A DEDİM'

Kim Kardashian’ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini belirten Övüç, "Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Övüç, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
Akalın Özdemir'e soru gönderdi! 'Bize söz verilmişti...'Akalın Özdemir'e soru gönderdi! 'Bize söz verilmişti...'
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

'Pes' dedirttiler! İzmir'den sonra şimdi de...

'Pes' dedirttiler! İzmir'den sonra şimdi de...

Haberi Erdoğan verdi: Çarşamba günü geliyorlar

Haberi Erdoğan verdi: Çarşamba günü geliyorlar

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kelly Brook çıplak masaj keyfini paylaştı! Olay oldu

Çıplak masaj keyfini paylaştı! Olay oldu

Özge Ulusoy: İçi rahatlar belki ben de normal bir insanım

'İçi rahatlar belki ben de normal bir insanım'

Cüneyt Özdemir'e katılan Adalet Bakanı Gül'e Demek Akalın'dan soru geldi

Akalın Özdemir'e soru gönderdi! 'Bize söz verilmişti...'

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk karşılaşması

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk karşılaşması

Hande Erçel Murat Dalkılıç'a maddi destek mi yapıyor? 'Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?'

Çıldırtan iddia! 'Artık yetti' dedi sert konuştu

Kubilay Aka: Ben aşk insanıyım

Kubilay Aka: Ben aşk insanıyım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.