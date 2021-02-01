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Murat Övüç itiraf etti! 'Hem erkek hem kadın sevgilim var'

01.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Murat Övüç itiraf etti! 'Hem erkek hem kadın sevgilim var'

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç bir programa katıldı ve hem erkek hem de kadın sevgilisi olduğunu itiraf etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen ve açıklamalarıyla tepki çeken Murat Övüç yine gündemde...

Daha önce 19 yaşında gay olduğunu ve hem kadın hem de erkekle birlikte olabildiğini açıklayan Murat Övüç yeni itirafıyla dikkat çekti. 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle ilgili konuşan Övüç şunları söyledi:

"Ben onun gücüne aşığım. Eğer kadın free ise üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı, bir sevdalı..."

Tuğba Ekinci ise Övüç'e "Senin bir de kadın arkadaşın varmış" diye sorunca aldığı yanıtla şaşırdı. Murat Övüç açıklamasında "Seçilmiş bir adamım ben. Ben bir kadınla da olabilir bir erkekle de; her şeyi tadabilirim. Hem kadın hem erkek sevgilim var. Benim 12 yıl hayatımda birisi var ama... Biseksüelim herhalde ben de bilmiyorum ne olduğumu..."

Tuğba Ekinci de Övüç'ün çok güzel estetiksiz bir kadın sevgilisi olduğunu söyledi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
işte kıyamet alametleri aleni fuhuş aleni erkek erkeğe aşklar ne iğrenç bir zamandayiz izlediğimiz her dk daha iğrenç. şeyler geliyor
Bize yakışmıyor bu hal ve hareketlerin .
üç tane olacak ondan sonra kadın cinayetleri üç katına çıkacak yetmez gibi millet kadın için bir birini kıracak TEKERLEK icad oldu mertlik bozuldu

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