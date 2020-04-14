Murat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdı

Yaptığı çıkışlar ve ilginç üslubu ile bilinen sosyal medya fenomeni, Murat Övüç'ün son paylaşımları gündem oldu. Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınıyor.

2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer alan sosyal medya fenomeni oğluyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.

Murat Övüç, 19 yaşına giren oğlu Burakcan Övüç’ün doğum gününü Instagram hesabı üzerinden bu sözlerle kutladı: “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam... Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun.”

Övüç'un boyu kadar oğlu olması hayranlarını şaşırttı. Oğluyla pozuna ise beğeni yağdı.



