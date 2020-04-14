MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdı

Murat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 19 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Oğlunu görenler Övüç'e beğeni yağdırdı.

Yaptığı çıkışlar ve ilginç üslubu ile bilinen sosyal medya fenomeni, Murat Övüç'ün son paylaşımları gündem oldu. Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınıyor.

2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer alan sosyal medya fenomeni oğluyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.

Murat Övüç, 19 yaşına giren oğlu Burakcan Övüç’ün doğum gününü Instagram hesabı üzerinden bu sözlerle kutladı: “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam... Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun.”

Övüç'un boyu kadar oğlu olması hayranlarını şaşırttı. Oğluyla pozuna ise beğeni yağdı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç, Murat Övüç oğlu,

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Gündemi sarsmıştı! Bakanlıktan ve otelden peş peşe açıklamalar

Gündemi sarsmıştı! Bakanlıktan ve otelden peş peşe açıklamalar

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
''Bu ne yaman çelişki anne?'' diyordu Ahmet Kaya...
Özünde iyi yardımsever bir adam ama, Kim ister benim babam bu demek sanki çocuktaki karakterde bu gibi...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mazhar Alanson dede oluyor!

Mazhar Alanson dede oluyor!

Murat Boz'a karantina yaradı! Evde lahmacun yaptı

Evde lahmacun yaptı

Ünlü isimlerden 'af yasası'na tepki! 'Yazıklar olsun'

'Af yasası'na tepki! 'Yazıklar olsun'

Fulya Zenginer'in duygulandıran soru! 'Annenin ölümünden sonra...'

Duygulandıran soru! 'Annenin ölümünden sonra...'

Karantinadaki Demet Akalın ev konseriyle hayranlarına moral verdi!

Ev konseriyle hayranlarını mest etti

Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad etti

Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.