Murat Övüç yaptığı yardımı paylaşınca tepki çekti! "500 TL, al git markete..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç şimdi de ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardım ile gündeme geldi. Yaptığı yardımı Instagram'dan paylaşan Murat Övüç tepki çekti.

Murat Övüç o paylaşımında ihtiyaç sahibi bir aileye kapıdan para verirken, 'Bunu al git markete kendine bir şeyler al, 500 TL' diyor.

Bu sözleri tepki çeken sosyal medya fenomeni daha önce de 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘Şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti.

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.



