MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç yaptığı yardımı paylaşınca tepki çekti! "500 TL, al git markete..."

Murat Övüç yaptığı yardımı paylaşınca tepki çekti! "500 TL, al git markete..."

30.12.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, son olarak da yaptığı yardımı paylaştı. Bir gecekondunun önünde görülen Övüç sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç şimdi de ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardım ile gündeme geldi. Yaptığı yardımı Instagram'dan paylaşan Murat Övüç tepki çekti.

Murat Övüç o paylaşımında ihtiyaç sahibi bir aileye kapıdan para verirken, 'Bunu al git markete kendine bir şeyler al, 500 TL' diyor.

Ekran Alıntısı

Bu sözleri tepki çeken sosyal medya fenomeni daha önce de 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘Şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti.

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştıCamdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı
Son hali şoke etti! "Büyük beden model olmuş"Son hali şoke etti! "Büyük beden model olmuş"
Göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadıGöğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı
Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç sosyal medya söyledi

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

G.Saray'dan olay yanıt! 'Sus' ve 'Çıldırın!'

G.Saray'dan olay yanıt! 'Sus' ve 'Çıldırın!'

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.