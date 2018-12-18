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Murat Özdemir'in eşi papağan vahşetinden önce şunları söylemişti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

'MasterChef' yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, Aralık ayının ilk günlerinde eşi Nebahat Özdemir ile birlikte görüntülenmiş ve kameralara ilginç açıklamalar yapmıştı.

Murat Özdemir'in eşi papağan vahşetinden önce şunları söylemişti

MasterChef yarışmasından ayrıldıktan sonra sıkıntılı günler yaşan Murat Özdemir ve eşi Nebahat Hanım, ‘2. Sayfa’ programına konuştu. Fenomen yarışmacı Murat Özdemir’in açıklamaları şöyle:

Maalesef çok para harcıyorum, param kalmadı. Çok da bağış yaptık, şu an param yok. Kartta varsa onunla yemek yiyeceğiz. Evde makarna yiyoruz, onu da iki liraya alıyoruz.

“İNTİHAR ETTİĞİM YALAN”

İntihar ettiğim yalan. Ben hanım köylüyüm, patron hanım.

“EŞİMİ ÖYLE GÖRÜNCE ÇOK AĞLADIM”

Murat Özdemir’in eşi Nebahat Hanım, Eşimi öyle görünce tabii ki üzülüyorum. Aslında eşim çok iyi bir insan, kalbi temiz. Ama sinirlendiği zaman biraz değişiyor. TV’de ve sosyal medyada gördüklerime çok üzülüyorum. O videoları dışarı çıktığım zaman çekiyor. Eşimi öyle görünce çok üzülüp, ağladım.

“KEŞKE YARIŞMAYA GİRMESEYDİ”

Çok şey kaybettim, eşimi kaybettim. Böyle bir insan değildi. Keşke girmeseydi o yarışmaya.Bu duruma bütün sevenleri üzülüyor. İnşallah daha iyi olacak.

CANLI YAYINDA KENDİNİ KESMİŞTİ

Murat Özdemir, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı canlı yayında meyve bıçağıyla kolunu ve parmaklarını kesmişti. Olanlara canlı yayında şahit olan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarda Murat’ı bu davranışından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.

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