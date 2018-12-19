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Murat Özdemir'in vukuatları bitmiyor! Eski karısını...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

Papağana işkence uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra akıl hastanesine sevk edilen Murat Özdemir, yıllar önce eski karısını taciz ettiği ve karısının yengesi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Murat Özdemir'in vukuatları bitmiyor! Eski karısını...

Papağana uyguladığı işkenceyi sosyal medyadan paylaşan Murat Özdemir'in 21 gün süreyle akıl hastanesinde yatacağının açıklanmasından sonra eski vukuatları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Dün bir radyo programında Murat Özdemir hakkında kamuoyuna yansımayan bilgiler paylaşıldı.

ESKİ EŞİNİ TACİZ ETTİ, 6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Murat Özdemir'in 1999'da Bodrum Gölköy'de evlendiği, eşinden boşandıktan sonra eski karısını taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı öğrenildi.

Murat Özdemir'in bu olaydan sonra dalak ve böbreği alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Murat Özdemir'in diğer suçları ise şöyle:

-Bilgisayar korsanlığı

-Mala zarar vermek

-Aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan daha sabıkası var.

Murat Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.


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