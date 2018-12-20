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- Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

KATILDIĞI televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen 'Bahtiyar' isimli papağan, kurtarılamadı.

- Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KATILDIĞI televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen 'Bahtiyar' isimli papağan, kurtarılamadı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nden Prof.Dr. Serhat Özsoy, papağanın ölüm nedenini belirlemek için patolojiye gönderildiğini, uzun süreden bu yana iyi beslenememiş ve zayıf düşmüş olabileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri,Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçmişti. Gözaltına alınan ve adliyede serbest bırakılan Murat Özdemir'e ait 'Bahtiyar' isimli kanat ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan dün ameliyata alındı.
Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, şiddet gören ameliyat ettikleri papağının baş ve gözlerinin üzerinde darbeye bağlı kızarıklık ve morluklar tespit edildiğini, bir bacağındaki dizinde çıkık görüldüğünü ifade ederken, "Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik. Şimdi kendisine gelebilmesi için besleme, serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde Bu tedavi devam edecek" demişti.

(FOTOĞRAF)

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