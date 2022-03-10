Murat Özer yaşamını yitirdi. Acı haberi yakın arkadaşı Uğur Vardan duyurdu. Sinema yazarı Uğur Vardan'ın paylaşımında yaşadığı acıyı dile getirdi. Peki Murat Özer kimdir? Murat Özer ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Özer'in hayatı ve biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MURAT ÖZER KİMDİR? NERELİ?

Murat Özer 1966 yılında dünyaya geldi.

Sinema Yazarları Derneğine 1994 yılında üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Çok sayıda dergide çalıştı.

Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti.

MURAT ÖZER ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Uzun zamandır yaşamakta oluğu bir rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Murat Özer, 9 Mart Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

MURAT ÖZER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Murat Özer, 56 yaşında hayatını kaybetmiştir. Acı haberi arkadaşı Uğur Vardan şu sözlerle duyurdu:

"Benim yakışıklı, zeki, her daim güleç, ele avuca sığmaz, hayat dolu arkadaşım… Dokunduğun her insandaki derin izlerinle hep hatıralarımızda olacaksın… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun… / Murat Özer"

