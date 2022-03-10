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Murat Özer kimdir? Murat Özer ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

10.03.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Özer ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Sinema yazarı Uğur Vardan'ın arkadaşına vedası okuyanları duygulandırdı. Bu kapsamda Murat Özer kimdir? Murat Özer ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Özer'in hayatı ve biyografisi...

Murat Özer kimdir? Murat Özer ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Murat Özer yaşamını yitirdi. Acı haberi yakın arkadaşı Uğur Vardan duyurdu. Sinema yazarı Uğur Vardan'ın paylaşımında yaşadığı acıyı dile getirdi. Peki Murat Özer kimdir? Murat Özer ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Özer'in hayatı ve biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MURAT ÖZER KİMDİR? NERELİ?

Murat Özer 1966 yılında dünyaya geldi.

Sinema Yazarları Derneğine 1994 yılında üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Çok sayıda dergide çalıştı.

Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti.

MURAT ÖZER ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Uzun zamandır yaşamakta oluğu bir rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Murat Özer, 9 Mart Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

MURAT ÖZER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Murat Özer, 56 yaşında hayatını kaybetmiştir. Acı haberi arkadaşı Uğur Vardan şu sözlerle duyurdu:

"Benim yakışıklı, zeki, her daim güleç, ele avuca sığmaz, hayat dolu arkadaşım… Dokunduğun her insandaki derin izlerinle hep hatıralarımızda olacaksın… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun… / Murat Özer"

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