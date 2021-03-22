Murat Sabuncu kimdir? Murat Sabuncu nereli? Murat Sabuncu’nun mesleği ne?

Murat Sabuncu, 2018 yılında yapılan duruşmada 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Murat Sabuncu’ya 26 Nisan 2018 tarihinde mahkemece “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Murat Sabuncu, gazetecilik hayatına ilk olarak Milliyet gazetesinin ekonomi servisinde çalışarak başlamıştır.

MURAT SABUNCU KİMDİR?

Murat Sabuncu, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gazetecilik hayatına Milliyet Gazetesi’nin ekonomi servisinde çalışarak başlamıştır. Murat Sabuncu bir süre sonra Ekonomik servisinin müdürü olmuştur. Sonraki yıllarda Tempo Dergisi ve Fortune Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Murat Sabuncu Sky Türk 360 TMSF’ye devredilmeden önce haftalık ve günlük programlar yapmıştır.

Murat Sabuncu, kendisi gibi gazeteci olan Eylem Türk ile evlenmiş ve Muratcan Sabuncu adında bir oğlu olmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü görevindeyken, Türkiye’de OHAL devam ettiği sürece Türkiye’ye dönmeme kararı vererek istifa eden Uğur Dündar’ın yerine Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine başladı.