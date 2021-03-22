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  4. Murat Sabuncu kimdir? Murat Sabuncu nereli? Murat Sabuncu’nun mesleği ne?

Murat Sabuncu kimdir? Murat Sabuncu nereli? Murat Sabuncu’nun mesleği ne?

22.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Sabuncu, Can Dündar’ın 2016’daki istifasından sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştır. Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi’nde görev aldığı dönemde, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyonla FETÖ’ye üye olmadan örgüt adına suç işlemek iddiası ile göz altına alındıktan sonra, 5 Kasım 2016’da tutuklanmıştır.

Murat Sabuncu kimdir? Murat Sabuncu nereli? Murat Sabuncu’nun mesleği ne?

Murat Sabuncu, 2018 yılında yapılan duruşmada 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Murat Sabuncu’ya 26 Nisan 2018 tarihinde mahkemece “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Murat Sabuncu, gazetecilik hayatına ilk olarak Milliyet gazetesinin ekonomi servisinde çalışarak başlamıştır.

MURAT SABUNCU KİMDİR?

Murat Sabuncu, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gazetecilik hayatına Milliyet Gazetesi’nin ekonomi servisinde çalışarak başlamıştır. Murat Sabuncu bir süre sonra Ekonomik servisinin müdürü olmuştur. Sonraki yıllarda Tempo Dergisi ve Fortune Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.
Murat Sabuncu Sky Türk 360 TMSF’ye devredilmeden önce haftalık ve günlük programlar yapmıştır.

Murat Sabuncu, kendisi gibi gazeteci olan Eylem Türk ile evlenmiş ve Muratcan Sabuncu adında bir oğlu olmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü görevindeyken, Türkiye’de OHAL devam ettiği sürece Türkiye’ye dönmeme kararı vererek istifa eden Uğur Dündar’ın yerine Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine başladı.

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31 Ekim 2016 sabahı, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyon doğrultusunda PKK ve FÖTE’ye üye olmadan örgüt adına suç işlemek iddiası ile gözaltına alındı. Murat Sabuncu, 5 Kasım 2016’da tutuklandı.

9 Mart 2018 tarihinde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada tahliye edildi. Murat Sabuncu’nun da aralarında bulunduğu 13 sanığın “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan” 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
26 Nisan 2018’de sonuçlanan mahkeme tarafından Murat Sabuncu’ya “örgüte üye olmamakla beraber yardım etme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Uğur Dündar

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