Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davası

İSTANBUL (AA) - Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Okan Karakuş, Hüseyin Çaydavul ve tarafların avukatları katıldı. Söz verilen Murat Sancak’ın avukatı Hüsnü Güneş, soruşturmanın genişletilmesini istediklerini ve başından beri bu olayın FETÖ’nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşündüklerini ifade ederek, "Bizim kanaatimiz bu yöndedir. Tetiği kim çekti, bilemeyiz. Müvekkilim sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor. Olayda FETÖ’nün bulup bulunmadığının, bu eylemi gerçekleştirenlerin FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığının açığa çıkmasını istiyoruz. Nitekim soruşturmayı yürüten polis memurlarından bazıları FETÖ’den ihraç edildi. Maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı Ercan Altuncu, müştekinin Star Medya Grubu başkanı olduğunu, grubun bünyesinde bulunan Star Gazetesinde FETÖ’ye ait Samanyolu Yayın A.Ş’nin genel müdür yardımcısı ve mali işler koordinatörü olan Ekrem Yalvak’ın yılladır himmet paraları ile kumar oynadığı ve kumarda milyon dolar kaybettiği şeklinde manşetten haber yapıldığını belirtti.

Savcı, grubun bünyesinde bulunan medya yapılanması içerisinde FETÖ hakkında yüzlerce, binlerce haber yapıldığı, özellikle Yalvak hakkında yapılan haberin akabinde Sancak’a karşı hain pusunun gerçekleştiği, eylemin FETÖ örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin ısrarla belirtildiğini aktararak, tüm bu durumlar göz önüne alınarak terör suçlarına bakmakla görevli mahkemelerden FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkemeden birleştirilme hususunda görüşü sorulmasını ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık Turgut Üney, bu suçu işlemediğini suçsuz yere yattığını belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Murat Sancak’ın avukatının tevsi tahkikat talebinin kabulünü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna yazı yazılarak Samanyolu Holding Yayın A.Ş’nin idarecileri ya da Ekrem Yalvak ile FETÖ örgütünün medya yapılanmasına ilişkin bir soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna yazı yazılarak, polis memuru Abdullah Uğraşan, Cihat Çiftci, Ersin Keskin hakkında FETÖ üyeliğinden ya da yöneticiliğinden soruşturma bulunup bulunulmadığının sorulmasına karar vererek, ilgili cevabi yazılar geldiğinde bu şahıslar hakkında dava açılmış olması durumunda duruşma günü beklenmeksizin aradaki hukuki ve fiili irtibat bulunması ihtimaline binaen ilgili mahkemelerden birleştirme hususunda görüşlerinin sorulmasına hükmetti.