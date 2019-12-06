Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, bir sanığın üç kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "ruhsatsız silah kullanma" ve "suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığın "suçu üstlenme" suçundan 2 ay onbeşer gün hapisle cezalandırılmasına, 3 sanığın da beraatine karar verdi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanık Hüseyin Çaydavul, tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan ve tarafların avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Okan Karakuş da duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı.

Katılanların avukatı Hüsnü Güneş, bu olayı FETÖ'nün organize ettiğini düşündüklerini, müvekkillerinin sanıkların hiçbirini tanımadığını, aralarında bir husumet bulunmadığını ifade ederek, "Müvekkilimizin tek amacı maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasıdır. Bu olayın soruşturma aşamasında yeterince soruşturulmadığını düşünüyoruz. Bu olayda müvekkil üzerine düşeni yapmıştır. Şikayetimiz devam etmektedir." dedi.