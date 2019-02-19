Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Turgut Üney'in “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, ‘’ruhsatsız silah bulundurma’’, “suç üstlenmeye azmettirme” suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Okan Karakuş, Hüseyin Çaydavul, tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan ve tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Ercan Altun esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihi 20 Ağustos 2015'te saat 10.00 sıralarında müşteki Murat Sancak’ın diğer müştekiler olan şoförüyle ve korumasıyla evinden iş yerine gitmek üzere seyir halindeyken Büyükçekmece Çamlıca’dan TEM otoyoluna katılım noktasında üniversite binasını geçtikten sonra arkadan gelen sahte plakalı aracın müştekilerin içinde bulunduğu araca arkadan çarptığı anlatıldı.

Mütalaada, müştekilerin içinde bulunduğu aracın yolun sağına doğru yanaştığı, bu arada çarpan aracın katılanların içinde bulunduğu aracın önüne geçerek birkaç metre ileride durduğu, durumdan şüphelenen koruma Mehmet Karar'ın silahını çekerek araçtan indiği, yüzleri maskeli iki kişinin ellerinde bulunan silahlar ile müştekilerin aracının ön cam kısmına doğru hedef gözeterek çapraz biçimde ateş ettikleri, koruma Karar’ın da silahını ateşleyerek karşılık verdiği, kısa süre karşılıklı çatışma yaşandığı ve sahte plakalı aracın daha sonra uzaklaştığı belirtildi. Kamera kayıtlarının incelenmesinde, olay öncesinde suçta kullanılan aracın Sancak’ın ikametinin bulunduğu sitelerin girişinde olaydan önce keşif yaptığı, araçta yapılan incelemede araca çok sayıda mermi giriş ve çıkış deliğinin tespit edildiği aktarılan mütalaada, kovanlar üzerinde yapılan incelemede 24 Haziran 2015’te Esenler’de meydana gelen Minibüsçüler Derneği Başkanı Murat Eren Yılmaz’a yönelik saldırı sonrası elde edilen kovanlarla uygunluk bulunduğu kaydedildi.

Mütalaada, Yılmaz’ın beyanında kendisine karşı saldırıyı gerçekleştirenler arasında sanıklardan Turgut Üney’in de bulunduğunu ve ondan şüphelendiğine dair beyanlarının olduğu, müştekilerden Sancak’ın sanıklardan Üney’i olayın faillerinden biri olarak gözlerinden teşhis ettiğine dair kesin ve tereddütsüz anlatımı bulunduğu, gizli tanık Jale Ata’nın da beyanında eylemi gerçekleştirenler arasında sanıklar Turgut Üney ve Fatih Sekmen’in bulunduğunu beyan ettiği aktarıldı. Bir diğer gizli tanık Deniz Arı’nın da beyanında olayı gerçekleştiren şahıslar arasında Turgut Üney’in bulunduğuna dair tereddüde mahal bulunmadığı şeklinde anlatımı olduğu değerlendirilen mütalaada, sanıklardan Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul’un eylemi kendilerinin gerçekleştirdiklerine dair beyanda bulunmalarına rağmen Sancak’ın bu sanıkların eylemi gerçekleştiren kişilerin fiziki özelliklerini taşımadığını söylediği kaydedildi. Sanıklar Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul’un beyanlarının, tanık anlatımlarının dosya kapsamıyla uyumlu olmadığı, çelişkili ve tutarsız mahiyette bulunduğu ifade edilen mütalaada, bu sanıkların diğer sanıkları suç ve cezadan kurtarmaya yönelik gerçeğe aykırı suç üstlenme kastıyla sözler sarf ettikleri belirtildi.

- Ceza talepleri Mütalaada, "Sanıklardan Turgut Üney’in müştekilere karşı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' eylemini gerçekleştiren faillerden biri olduğu, eylem sonrasında diğer sanık Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul’un suçu üstlenmeleri için yönlendirdiği, para vermeyi taahhüt ettiği, diğer sanıklar Serdar Bekir Orhan ve Fatih Sekmen’in atılı suçun işlenmesine iştirak ettiklerine dair gizli tanıkların somut bilgi ile delil içermeyen çelişkili, tereddütlü soyut beyanları dışında yeterli delil elde edilemediği, sanık Serdar Bekir Orhan’ın savunmalarında belirttiği hususların gelen yazı cevapları ve tanık anlatımlarıyla doğrulandığı, sanıklardan Zeki Yılmaz’ın atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği ve Okan Karakuş ile Hüseyin Çaydavul’un suçu üstlenmeye çalıştıkları anlaşılmıştır." denildi. Tutuklu sanık Turgut Üney’in 3 kişiye karşı “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, ‘’ruhsatsız silah bulundurma’’, “suç üstlenmeye azmettirme” suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanıklar Hüseyin Çaydavul ile Okan Karakuş’un “suç üstlenme” suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları, sanıklar Fatih Sekmen, Serdar Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz’ın üzerlerine atılı “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, olayın tespit edilemeyen diğer fail veya faillerinin tespiti ile gereğinin takdir ve ifası için cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulması istenirken, sanık Turgut Üney’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Turgut Üney, mütalaaya katılmadığını, Murat Eren Yılmaz olayında hastanede olduğunu, Murat Sancak’ın kendisini net olarak teşhis edemediğini, masum olduğunu söylemekten başka söyleyeceği bir hususun olmadığını, bu olayla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Diğer sanıklar Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul da, diğer sanıkların bu olayla ilgisi olmadığını, bugüne kadar verdiği ifadeler doğrultusunda yargılanmak istediklerini söyledi. Sanıkların avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eski Star Medya Grup Başkanı müşteki Murat Sancak'ın 20 Ağustos 2015'te saat 10.00 sıralarında koruması Mehmet Karar ve şoförü İsmail Özay ile aracıyla evinden işine gitmek üzere hareket ettiği belirtiliyor. İddianamede, Büyükçekmece Çamlıca Caddesi TEM Otoyolu'na katılım noktasında, gri renkli sahte plakalı bir otomobilin müştekilerin bulunduğu araca arkadan çarptığı anlatıldı.