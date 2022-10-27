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Murat Şeker, en etkin 50 CFO arasında yer aldı

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRKİYE'NİN en etkin CFO araştırmasında Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Doç.

Murat Şeker, en etkin 50 CFO arasında yer aldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'NİN en etkin CFO araştırmasında Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker en başarılı CFO arasında yer aldı.

Türkiye'nin en başarılı CFO'ların arasında yer alan Murat Şeker ödülünü İstanbul'da düzenlenen bir törenle aldı. Ödüllerin belirlenmesinde Fortune listesinde yer alan şirketler ve bu şirketlerin cirosal gücü, karlılık oranları, büyüme hızı ve çalışan sayılarına dikkat ediliyor. Listeye giren şirketlerde görev yapan CFO’ların kariyer süreçleri, sektörde ortaya koydukları farklılıklar ve finansal çalışmalarında hayata geçirdikleri işler titizlikle inceleniyor.

ÖDÜLÜ THY ÇALIŞANLARI ADINA ALDIM

Ödül ile ilgili açıklamada bulunan Murat Şeker elde ettiği başarı ile ilgili, “Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni olukça mutlu ediyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrasında gösterdiğimiz finansal yönetim açısından global havayollarının gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. Bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Büyümekte ve gelişmekte olan ülkemiz ve Türk Hava Yollarımızın küresel ekonomiden aldığı payı ve varlığını güçlendireceğimizden eminim” dedi.

Murat Şeker, en etkin 50 CFO arasında yer aldı - Genel - İstanbul -

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