Murat Soydan taburcu oldu

78 yaşındaki Murat Soydan geçen hafta evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılmıştı.

Memorial Hastanesi'nde ameliyat edilen Murat Soydan'a kalça protezi takıldı.

1 haftadır hastanede tedavisi süren Murat Soydan bugün taburcu oldu.



MURAT SOYDAN KİMDİR?

Murat Soydan, 2 Ekim 1940'da Kırklareli'in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan'dır.

Üniversite için İstanbul'a gelen Murat Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı.

Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı.

1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Zulüm" filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu var. İkinci evliliğini Uğur Gül Hanım ile yaptı. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu var.

