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Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni nereli ve kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?

19.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Tolga Şen, 19 Mayıs Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına telefon bağlantısı gerçekleştirerek Zafer Algöz'ün 'Erşan Kuneri' ve 'Gibi' dizisi üzerine yaptığı açıklama üzerine konuştu. Peki Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni nereli ve kaç yaşında, Instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni nereli ve kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?

Sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen, 19 Mayıs Perşembe günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı ve Zafer Algöz'ün yaptığı açıklama hakkında ne düşündüğünü dile getirdi. 2. Sayfa magazin programının ardından; Murat Tolga Şen kimdir? Sinema ve TV eleştirmeni nereli ve kaç yaşında, Instagram hesabı nedir? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana film ve televizyon eleştirmenliği yapan ve yazdığı yazılarla büyük beğeni toplayan Murat Tolga Şen oyunculuk da yapmaktadır.

Murat Tolga Şen, birçok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.

Oyunculuk da yapan Murat Tolga Şen, Okan Bayülgen'in yönettiği Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda rol almaktadır.

Öte yandan lisanslı bir yelken sporcusu da olan Murat Tolga Şen, bir dönem TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) yarış fotoğrafçılığı görevini üstlendi. Veteran bir sporcu olarak yelkenle ilgilenmeye devam eden Şen'in, Pirat sınıfında Türkiye dereceleri var.

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SİNEMA VE TV ELEŞTİRMENİ MURAT TOLGA ŞEN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Murat Tolga Şen'in Instagram kullanıcı adı @murattolga'dır. Ünlü ismin, 6 bin 400'ün üzerinde takipçisi vardır.

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