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Murat Yıldırım Aziz dizisine dahil olan Iman Elbani için bakın ne istedi

12.12.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, 'Aziz' dizisinde beraber rol alacak. Murat Yıldırım, ilk kez kamera karşısına geçen eşi için yapımdan özel taleplerde bulundu.

Murat Yıldırım Aziz dizisine dahil olan Iman Elbani için bakın ne istedi

Murat Yıldırım’ın başrolünde oynadığı ‘Aziz’ dizisine eşi Iman Elbani de dahil oldu.

İlk kez kamera karşısına geçen Iman Elbani için Yıldırım yapımdan özel taleplerde bulundu. Kulislerinin ayrı olmasını isteyen Murat Yıldırım, ayrıca eşinin rahat hazırlanması ve rolüne konsantre olması için ayrı bir karavan talep etti.

Fotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisindeFotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisinde

Bir süre eşiyle kendisine aynı sahneler yazılmaması için senaristlere ricada bulunan oyuncu sette sıkıntı yaşamamak için her şeyi düşünmüş. Bu arada Elbani diziden alacağı ücreti bağışlayarak takdir topladı. (SnobMagazin)

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Murat Yıldırım
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