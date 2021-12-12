Murat Yıldırım Aziz dizisine dahil olan Iman Elbani için bakın ne istedi

Murat Yıldırım’ın başrolünde oynadığı ‘Aziz’ dizisine eşi Iman Elbani de dahil oldu.

İlk kez kamera karşısına geçen Iman Elbani için Yıldırım yapımdan özel taleplerde bulundu. Kulislerinin ayrı olmasını isteyen Murat Yıldırım, ayrıca eşinin rahat hazırlanması ve rolüne konsantre olması için ayrı bir karavan talep etti.

Bir süre eşiyle kendisine aynı sahneler yazılmaması için senaristlere ricada bulunan oyuncu sette sıkıntı yaşamamak için her şeyi düşünmüş. Bu arada Elbani diziden alacağı ücreti bağışlayarak takdir topladı. (SnobMagazin)

