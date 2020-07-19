MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Yıldırım'dan şaşırtan bebek açıklaması!

Murat Yıldırım'dan şaşırtan bebek açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 07:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile soluğu Bodrum'da aldı. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi haberleriyle gündeme gelen çift şaşırtan bir açıklama yaptı.

Murat Yıldırım'dan şaşırtan bebek açıklaması!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Ramo'nun başarılı oyuncusu Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gündoğan'da kaldıkları otelin restoran kısmından çıkarken görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi haberleriyle gündeme gelen ikili, konu hakkındaki sorulara yanıt verdi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çift, "Şu anda öyle bir şey yok. Daha sağlıklı ve güzel haberler olduğunda sizinle paylaşacağız" diyerek otele giriş yaptı.

YİNE DÜŞÜK YAPTI İDDİASI!

Yıldırım, dört yıl önce hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti. Elbani daha önce hamile kalmış ancak bebek anne karnında kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti.

İddialara göre bu hamilelik de ne yazık ki kısa sürdü. Iman Elbani’nin hamileliği sona erdi. Yıldırım, eşini moral bulması için tatile çıkardı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Gündem olan Türkan Moray sorusu!Gündem olan Türkan Moray sorusu!
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Cemal Can'dan şampiyonluk sonrası ilk paylaşım! Rekor beğeni

Cemal Can'dan şampiyonluk sonrası ilk paylaşım! Rekor beğeni

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huysuz Virjin Zeki Müren'i hiç affetmedi! Ölümü sonrası o sözleri yine gündem oldu

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Ebru Polat bu sefer de siyah bikinisiyle şov yaptı

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Sakallarını kesti! Yeni imajı olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de olay olan Yeşilçam sorusu! Türkan Moray damga vurdu

Gündem olan Türkan Moray sorusu!

Hande Ataizi'den 46 yaş pozu!

Hande Ataizi'den 46 yaş pozu!

Johnny Depp şiddet davasında görüntüleri sundu

Johnny Depp şiddet davasında görüntüleri sundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.