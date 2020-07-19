Murat Yıldırım'dan şaşırtan bebek açıklaması!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Ramo'nun başarılı oyuncusu Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gündoğan'da kaldıkları otelin restoran kısmından çıkarken görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi haberleriyle gündeme gelen ikili, konu hakkındaki sorulara yanıt verdi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çift, "Şu anda öyle bir şey yok. Daha sağlıklı ve güzel haberler olduğunda sizinle paylaşacağız" diyerek otele giriş yaptı.

YİNE DÜŞÜK YAPTI İDDİASI!

Yıldırım, dört yıl önce hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti. Elbani daha önce hamile kalmış ancak bebek anne karnında kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti.

İddialara göre bu hamilelik de ne yazık ki kısa sürdü. Iman Elbani’nin hamileliği sona erdi. Yıldırım, eşini moral bulması için tatile çıkardı.



