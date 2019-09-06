Murat Yıldırım'ın partneri Diriliş'in eski yıldızı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ekranlarda boy gösteren oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, yeni dönemde izleyicilerin karşısına farklı bir projeyle çıkacak. ‘Ramo’ dizisiyle ekranda olacak olan Murat Yıldırım’ın kadın partneri belli oldu.

YENİ PARTNERİ ESRA BİLGİÇ

Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturacağı diziye Esra Bilgiç dahil oldu. En son ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde oynayan Bilgiç, yapımda avukat Sibel karakterini canlandıracak. Yapımda ayrıca Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel yer alıyor. Hikayesi Adana’da geçecek olan dizi önümüzdeki günlerde ekrana gelecek.



