Murat Yıldırım itiraf etti! "Photoshop kurbanı oldum"

Faslı eşi İmane Elbani ile Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) Altın Objektif Ödülleri gecesine katılan Murat Yıldırım’ın yüzündeki değişiklik gündem olmuş sosyal medyada Murat Yıldırım için "Abi dublör mü kullandın?" yorumları gelmişti.

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri'nde 'Yılın Aksiyon Erkek' ödülü, 'Ramo' dizisindeki rolüyle Murat Yıldırım’ın olmuştu.



Törenden çekilen fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım, sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olmuştu.



Fotoğrafı hakkında suskunluğunu bozan Yıldırım, "Photoshop kurbanı olduk" dedi.

