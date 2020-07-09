Murat Yıldırım Ramo dizisindeki değişikliği açıkladı

Murat Yıldırım, BeMan'in Temmuz sayısına iş ve aşk hayatıyla ilgili konuştu. Kariyerini “Asi” dizisiyle zirveye taşıyan Murat Yıldırım, onu en etkileyen ve unutamayacağı işin de “Asi” olduğunu açıkladı.”

” Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında da sunuculuk adına bir şeyler öğrendiğini söyleyen Yıldırım, sunuculuk teklifini samimi olmasından ötürü kabul ettiğini vurgulayarak “Galiba benim için anahtar kelime samimiyet” dedi.

Yarışmada onu en heyecanlandıran olay ise 19 yaşında iki gencin milyonluk soruya gelmesi.

Şu anda devam etmekte olan ve yeni sezonda ekranlarda olacak “Ramo” dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım Ramo karakterine ise oldukça çalıştığını söyleyerek bu karakteri gerçekten benimsediğini söyledi.

Çekimlerin yeni sezonda İstanbul’a taşınacağının da müjdesini veren oyuncu, gelecek bölümlerin oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğumuz pandemiyle ilgili olan soruya ise; bu olaydan etkilenen ve çok zor durumda olan insanlara elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştığını söyleyerek, imkanı olan herkesin yardım etmesi gerektiğini hatırlattı.

