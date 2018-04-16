Murat Yıldırım ve İmane Elbani paraya kıydı

Murat Yıldırım 39. doğum gününü kutlamak için eşi İmane ile Maldivler’e gitti. Adada gecelik fiyatı 6 bin TL olan deniz otelde kaldı.

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım ile eşi İmane El Bani Maldivler’e gitti. İmane El Bani uçakta eşi Murat Yıldırım’ın 39. yaşını pasta ve öpücüklerle kutladı.

Çift, Maldivler’in en lüks otellerinden birinde kalmayı tercih etti. Havuzlu lüks villalarından sık sık fotoğraf paylaşan ünlü çift sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Yıldırım ve eşi İmane El Bani'nin kaldığı otelin gecelik fiyatının 6 bin TL olduğu öğrenildi.