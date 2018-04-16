MAGAZİN

Murat Yıldırım ve İmane Elbani paraya kıydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Murat Yıldırım doğum gününü kutlamak için eşi İmane Elbani ile Maldivler’e gitti. Kutlama uçakta başladı

Murat Yıldırım ve İmane Elbani paraya kıydı

Murat Yıldırım 39. doğum gününü kutlamak için eşi İmane ile Maldivler’e gitti. Adada gecelik fiyatı 6 bin TL olan deniz otelde kaldı.

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım ile eşi İmane El Bani Maldivler’e gitti. İmane El Bani uçakta eşi Murat Yıldırım’ın 39. yaşını pasta ve öpücüklerle kutladı.

5ad431a60f2544260801d685

Çift, Maldivler’in en lüks otellerinden birinde kalmayı tercih etti. Havuzlu lüks villalarından sık sık fotoğraf paylaşan ünlü çift sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

5ad431a60f2544260801d68a

Ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
Yıldırım ve eşi İmane El Bani'nin kaldığı otelin gecelik fiyatının 6 bin TL olduğu öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat yıldırım Imane Elbani

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tanem Sivar 7 ayda 12 kilo verdi

Tanem Sivar 7 ayda 12 kilo verdi

Aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

Aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Çağla Şıkel güzellik sırrını anlatırken ağladı

Çağla Şıkel güzellik sırrını anlatırken ağladı

Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!

Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!

İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak kendini tutamadı

İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak kendini tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.