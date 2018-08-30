Murat'tan çekmeyin ricası!

Muhabirleri kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6ren ikiliden Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cArkada\u015flar rica etsek bizi bug\u00fcn \u00e7ekmeseniz olur mu?\u201d dedi.\n\nMuhabirlerin \u0131srarlar\u0131n\u0131 k\u0131rmayan oyuncu e\u015fiyle objektiflere poz verdi. Sorular\u0131 yan\u0131ts\u0131z b\u0131rak ikili daha sonra AVM\u2019den ayr\u0131ld\u0131.\nPARTNER\u00c7ok ucuza ald\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan \u00e7\u0131kanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131B\u00fclent Ersoy taht\u0131ndan vazge\u00e7emediCem Y\u0131lmaz ve arkada\u015flar\u0131 bak\u0131mda
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