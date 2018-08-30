MAGAZİN

Murat'tan çekmeyin ricası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Murat Yıldırım önceki akşam eşi İmane Elbani'yle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Murat'tan çekmeyin ricası!

Muhabirleri karşısında gören ikiliden Murat Yıldırım, “Arkadaşlar rica etsek bizi bugün çekmeseniz olur mu?” dedi.

Muhabirlerin ısrarlarını kırmayan oyuncu eşiyle objektiflere poz verdi. Soruları yanıtsız bırak ikili daha sonra AVM’den ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Murat yıldırım Imane Elbani

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