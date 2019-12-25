HABER

Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

 EGE Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesindeki, Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- EGE Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesindeki, Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.
Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı, son ağışla birlikte 50 santimetreyi geçti. Yağışla birlikte bölge kış sporları ve turizmi açısından cazibe merkezi haline geldi. Kar yağışının devam ettiği Muratdağı Termal Kayak Merkezi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kayak sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışmalar ve beklenen kar yağışlarının ardından merkezimiz kayak yapmaya tamamen elverişli hale gelmektedir. Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan Muratdağı'nın kış güzelliklerini görmek, hem termal sıcak su, hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen bütün vatandaşlarımızı ağırlamak için bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!
Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltıSiirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
Alişan, görme engelli çocuklar için kitap okuduAlişan, görme engelli çocuklar için kitap okudu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Yolda karşılaşıp silah çektiler! Ölü ve yaralılar var

Güngören'de şoke eden görüntü! Sokakta ceset bulundu

Cesedi sokak ortasında bulundu

Kadıköy'de şoke eden olay! Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı

Üniversite binasının 9. katından atladı

Hırsızlık için girdiği binanın çatısından düşüp yaralandı

Hırsızlık için girdi canında oluyordu

Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.