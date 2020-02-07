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Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözleri bu albümde

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

26 farklı ismin Murathan Mungan’ın yepyeni şarkı sözlerinde buluştuğu '2020 Model' albümü Pasaj&Garaj Müzik etiketi ile tüm dijital platformlar ve müzik marketlerindeki yerini aldı.

Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözleri bu albümde

Murathan Mungan albümle ilgili; '2020'in farları biraz önümüzü aydınlatsın dedim. Önümüze bakan bir şey olsun istedim. Hem sound'da hem seste biraz günümüzden başlayan bir takvim işlesin. Herkesin projeye verdiği destek, emek çok hoşuma gitti. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, çok şefkatle eğilmişler projeye. İş olsun diye yapılmamış işler olduğu anlaşılıyor.' dedi.

'SIFIR KİLOMETRE ŞARKILAR'

Hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl süren albümde yıllar önce bestelendikleri halde dinleyici karşısına çıkmadıkları için hiç bilinmeyen şarkılar olduğu gibi, albümün hazırlanması sırasında seslendiren sanatçılar tarafından bu albüm için bestelenmiş şarkılar mevcut. Nazan Öncel, Derya Köroğlu, Kalben, Gaye Su Akyol, Can Algeç, Bora Duran, Ozbi, Jabbar&Deeperise, Aylin Aslım&Ah! Kosmos, Batu Akdeniz kendi besteleriyle albümde yer alan sanatçılar arasında.

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'BEN TÜRKİYE’YİM'

Albümde rock’tan elektronic’e, rap’ten pop’a birçok müzik janrı bir arada. Şarkı sözlerinin sahibi olmasının dışında albümün içerik tasarımını ve süpervizörlüğünü de üstlenen Murathan Mungan, albümdeki bu çeşitlilik için ‘'Ben Türkiye’yim’' diyerek kendi yansımasını anlatıyor.

Albüm müjdesini ilk kez kendi sosyal medya hesaplarından veren Mungan’ın paylaşımları müzik sektöründe heyecan yarattı. Farklı müzik tarzlarına sahip 26 ismin hayranları tarafından da merakla beklenen albüm, dinleyicisi ile bugün buluştu.

Kehribar Sarı

  1. Bir Bilsem Ah, Bir Bilebilsem, Nazan Öncel

  2. Şu Senin Çekip Gitmelerin, Mehmet Erdem

  3. Kırılgan, Jehan Barbur

  4. Dargın Bir Bahar, Zuhal Olcay

  5. Aşk Bin Defa, Çamur

  6. Kalp Tamircisi Kadın, Gaye Su Akyol

  7. Sert Adam, Can Algeç

  8. Aşk Bu, Nükhet Duru

  9. Otel Odaları, Çağatay Akman

  10. Saklarım, Bora Duran

  11. Ezber, Six Pack

  12. Ters Orantı, Nuri Harun Ateş

  13. Kahramanlık Tangosu, Sema Moritz

Gri Pembe

  1. Pencerelerde, Hande Mehan

  2. O Benden Önce, Ozan Anlaş

  3. Bana Yarın Sor, Zeynep Casalini

  4. Yaz Yanığı, Teoman

  5. Aşktan Nasıl Gidilir, Şebnem Ferah

  6. Güz Defteri, Koray Candemir

  7. Ben Uyurken Tut Beni, Kalben

  8. Zalime Kolay, Batu Akdeniz

  9. Eskidendi, Çok Eskiden, Cem Adrian

  10. Böyle de Güzeliz, Derya Köroğlu

  11. Geçiyorum, Aylin Aslım&Ah! Kosmos

  12. Yanımdan Geçip Gidiyorsun, Jabbar&Deeperise

  13. Gecenin Eldiveni, Ozbi, eşlik eden: Murathan Mungan
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Anahtar Kelimeler:
Murathan Mungan, 2020 Model,

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