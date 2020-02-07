Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözleri bu albümde

Murathan Mungan albümle ilgili; '2020'in farları biraz önümüzü aydınlatsın dedim. Önümüze bakan bir şey olsun istedim. Hem sound'da hem seste biraz günümüzden başlayan bir takvim işlesin. Herkesin projeye verdiği destek, emek çok hoşuma gitti. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, çok şefkatle eğilmişler projeye. İş olsun diye yapılmamış işler olduğu anlaşılıyor.' dedi.
Hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl süren albümde yıllar önce bestelendikleri halde dinleyici karşısına çıkmadıkları için hiç bilinmeyen şarkılar olduğu gibi, albümün hazırlanması sırasında seslendiren sanatçılar tarafından bu albüm için bestelenmiş şarkılar mevcut. Nazan Öncel, Derya Köroğlu, Kalben, Gaye Su Akyol, Can Algeç, Bora Duran, Ozbi, Jabbar&Deeperise, Aylin Aslım&Ah! Kosmos, Batu Akdeniz kendi besteleriyle albümde yer alan sanatçılar arasında.
Albümde rock’tan elektronic’e, rap’ten pop’a birçok müzik janrı bir arada. Şarkı sözlerinin sahibi olmasının dışında albümün içerik tasarımını ve süpervizörlüğünü de üstlenen Murathan Mungan, albümdeki bu çeşitlilik için ‘'Ben Türkiye’yim’' diyerek kendi yansımasını anlatıyor.
Albüm müjdesini ilk kez kendi sosyal medya hesaplarından veren Mungan’ın paylaşımları müzik sektöründe heyecan yarattı. Farklı müzik tarzlarına sahip 26 ismin hayranları tarafından da merakla beklenen albüm, dinleyicisi ile bugün buluştu.
Bir Bilsem Ah, Bir Bilebilsem, Nazan Öncel
Şu Senin Çekip Gitmelerin, Mehmet Erdem
Kırılgan, Jehan Barbur
Dargın Bir Bahar, Zuhal Olcay
Aşk Bin Defa, Çamur
Kalp Tamircisi Kadın, Gaye Su Akyol
Sert Adam, Can Algeç
Aşk Bu, Nükhet Duru
Otel Odaları, Çağatay Akman
Saklarım, Bora Duran
Ezber, Six Pack
Ters Orantı, Nuri Harun Ateş
Pencerelerde, Hande Mehan
O Benden Önce, Ozan Anlaş
Bana Yarın Sor, Zeynep Casalini
Yaz Yanığı, Teoman
Aşktan Nasıl Gidilir, Şebnem Ferah
Güz Defteri, Koray Candemir
Ben Uyurken Tut Beni, Kalben
Zalime Kolay, Batu Akdeniz
Eskidendi, Çok Eskiden, Cem Adrian
Böyle de Güzeliz, Derya Köroğlu
Geçiyorum, Aylin Aslım&Ah! Kosmos
Yanımdan Geçip Gidiyorsun, Jabbar&Deeperise
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