Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözleri bu albümde

Murathan Mungan albümle ilgili; '2020'in farları biraz önümüzü aydınlatsın dedim. Önümüze bakan bir şey olsun istedim. Hem sound'da hem seste biraz günümüzden başlayan bir takvim işlesin. Herkesin projeye verdiği destek, emek çok hoşuma gitti. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, çok şefkatle eğilmişler projeye. İş olsun diye yapılmamış işler olduğu anlaşılıyor.' dedi.

'SIFIR KİLOMETRE ŞARKILAR'

Hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl süren albümde yıllar önce bestelendikleri halde dinleyici karşısına çıkmadıkları için hiç bilinmeyen şarkılar olduğu gibi, albümün hazırlanması sırasında seslendiren sanatçılar tarafından bu albüm için bestelenmiş şarkılar mevcut. Nazan Öncel, Derya Köroğlu, Kalben, Gaye Su Akyol, Can Algeç, Bora Duran, Ozbi, Jabbar&Deeperise, Aylin Aslım&Ah! Kosmos, Batu Akdeniz kendi besteleriyle albümde yer alan sanatçılar arasında.

'BEN TÜRKİYE’YİM'

Albümde rock’tan elektronic’e, rap’ten pop’a birçok müzik janrı bir arada. Şarkı sözlerinin sahibi olmasının dışında albümün içerik tasarımını ve süpervizörlüğünü de üstlenen Murathan Mungan, albümdeki bu çeşitlilik için ‘'Ben Türkiye’yim’' diyerek kendi yansımasını anlatıyor.