Muratpaşa adayı Enc, projelerini tanıttı

AK Parti’nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Özdoğan Enc, ‘Muratpaşa kazanacak sen kazanacaksın’ sloganıyla düzenlenen lansmanda 55 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kent merkezindeki bir otelde düzenlene tanıtıma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu,Kemal Çelik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Enç, kalkınma ve demokrasi yerelde başlayacağını belirterek, gelişen dünyayla birlikte yerel yönetimlerden beklentilerin farklılaştığını dile getirdi. Bu beklentilerden bahseden Enç, “ Kentsel dönüşüm, alt yapı, mülkiyet, kent içi trafik, otopark yetersizlikleri gibi şikâyetler de belirginleşmeye başladı. Sosyal donatı alanlarının arttırılması, bireysel yaşam konforunun yükseltilmesi, mimaride yatay yapılaşma, sosyo-kültürel alanların arttırılması ve kent estetiği gibi konular yerel yönetimlerin öncelikleri oldu. Ayrıca katılımcı, şeffaf, denetlenebilir, demokratik bir yönetim anlayışı ile hizmetin eşit bir şekilde dağıtıldığı, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerimize pozitif ayrımcılığın yapıldığı, sokak canlılarımızın da ihmal edilmediği süreç kent kültürünün temelidir.” ifadelerine yer verdi. Enç, Muratpaşa’da yaşayanların kentle bütünleşmesini, kente ait hissetmesini, kente karşı sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlayacak adımlar atmak öncelikli hedefleri olacağının altını çizen Enç, “ Bu bilinci oluşturmak için, Muratpaşa’yı fiziksel, kültürel olarak beslememiz, tarihi kültürel alanları ön plana çıkarmamız, kentimiz de yaşayan vatandaşlarımız arasında ortak bellek oluşturmamız gerekmektedir. Muratpaşa’da kentlilik bilincinin yüksek bir toplum olması için, kentteki sosyo-kültürel ve sanatsal yaşamın zenginleştirilmesi ve aktif kentsel yaşama bölgemizdeki tüm kesimlerin katılımının sağlanması ön koşuldur. Kent kültürü ise kente toplumun ürettiği her şeydir. Binalardan, araçlara, yönetim anlayışından bilgisayar sistemlerine kadar ne varsa o kentin kültürüne aittir.”dedi.

"Kent konforu"

Muratpaşa’da kent konforunu yükselteceklerini işaret eden Gökcen Özdoğan Enç, “ Eğitim, sağlık, ulaşım, sosyo-kültürel sanatsal etkinlikler, spor, eğlence, yeşil alan vb hizmetler grubunun planlayıcısı yerel yönetimlerdir. Amacımız kamu yararına öncelik veren, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı bir yerel yönetim anlayışını Muratpaşa’da hakim kılmaktır. Biz Muratpaşa’yı emanet olarak görüyoruz. Bu emanet bize verilirse ki inşallah verilecek Emanete asla ihanet etmeyeceğiz. Tevazu, samimiyet, gayret ile “memleket işi gönül işi” diyerek yola çıktık. Klasik belediyecilik hizmetleri olarak tanımladığımız hizmetler, artık belediyecilik başarı ölçüsü değil. Artık kentlilik bilincine, kentlilik kültürüne yapılan yatırımlar belediyeciliğin başarı kıstası olmuştur.”ifadelerine yer verdi.

"Manifesto"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 maddelik yerel yönetimler manifastosuna uyacaklarını belirten Enç, “ Şehir planlarımızı kamu yararı gözeterek ve elbette adaletli bir şekilde yapacağız. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine karşıyız. Mülkiyet sorunlarını çözmek öncelikli hedeflerimizden olacak. Altyapı ve ulaşım konusunda Büyükşehir’imizin de destekleriyle farklı projeler gerçekleştireceğiz.Doğalgaz, enerji, iletişim hatlarıyla ilgili sıkıntı kalmayacak. Kentsel dönüşüm projelerinde makyajlama değil, ada bazlı uygulamalara destek vereceğiz. Muratpaşa’nın kendi coğrafyasına, iklimine, tarihi ve insani dokusuna uygun asıl karakterini koruyan projeler üreteceğiz. Çağımızın geleneklerine uygun insanlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıran enerji ve zaman tasarrufu sağlayan teknolojinin tüm imkanlarını Muratpaşa için seferber edeceğiz. Yaşayan Muratpaşa için, nefes alan Muratpaşa için canlı cansız tüm unsurları koruyacağız. Sosyal Belediyecilik anlayışını tüm dezavantajlı kesime ulaşmasını sağlayacağız. Bireysel ve takım sporlarının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için ortak alanlar oluşturup kulüpleşme mantığını yerleştireceğiz. Amatör sporları destekleyeceğiz. Muratpaşa’mızın geleceğini ilgilendiren kararlar alırken tüm kent dinamiklerinin görüşlerini alacağız ve uygulayacağız. Belediye bütçesinden harcanan her kör kuruşun hesabını bize “siz” soracaksınız. Tüm harcamalarımız şeffaf, denetlenebilir olacak. Vicdanlarımızı rahatsız eden hiçbir iş ve işlem yapmayacağız. Muratpaşa’yı siz yöneteceksiniz, biz size yardımcı olacağız.”ifadelerine yer verdi.