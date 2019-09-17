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Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'da yapılan ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:37 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: - "(Selanik'teki Muratpaşa Belediye Spor-PAOK hentbol maçı) Sporcularımız, çok yakın bir mesafede, korunaksız ve önünde herhangi bir güvenlik görevlisi olmadan yarı çıplak gençler tarafından taciz edildi" - Muratpaşa Belediyespor oyuncusu Ayşe Dinç: - "Maçın içinde taraftarların yaptığını görünce hırslandık. Her golden sonra formamızdaki Türk bayrağını öperek sevincimizi gösterdik"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıyla ilgili olarak, "Sporcularımız, çok yakın bir mesafede, korunaksız ve önünde herhangi bir güvenlik görevlisi olmadan yarı çıplak gençler tarafından taciz edildi." dedi.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçta sevimsiz olayların yaşandığını söyledi.

Holiganların tutumunun yanı sıra organizasyonda ihmallerin de olduğunu vurgulayan Uysal, "19-24 yaş arası sporcularımız, çok yakın bir mesafede, korunaksız ve önünde herhangi bir güvenlik görevlisi olmadan yarı çıplak gençler tarafından taciz edildi. Bu, bence ırkçı yaklaşımların yanı sıra ayrı bir suç. Irkçı yaklaşımla cinsel saldırıyı çağrıştıran bir fanatizm var. Nahoş olaylar yaşandı. Bir daha dünyanın hiçbir yerinde yaşanmasını istemeyiz." diye konuştu.

- "İstenmeyen bir süreç yaşandı"

Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları arasında sosyal medya üzerinden herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını, salon sporu olması nedeniyle de böyle bir olayı beklemediklerini dile getiren Uysal, şu görüşleri paylaştı:

"Birdenbire maça 5 dakika kala 200-300 civarında taraftar grubu salona girerek bir bölgeyi işgal ettiler. Kalenin birinin arkasını kendilerince korkunç olduğunu düşündükleri bayraklarla donattılar. Maç boyunca bu çirkin saldırıları ve tehdidi sürdürdüler. İlk maç sırasında yapacak bir şey yoktu. Ama maç biter bitmez EHF, maçın gözlemcisine ve polis müdürlüğüne müracaat ettik. Onun sonucunda 4 metre kadar sahanın dışına çıkarıldılar. İlk üç sıra boşaltıldı. Güvenlik koridoru oluşturuldu. Bu arada salonda Yunan bayrağı olmasına karşın Türk bayrağı asılmadı. Bizim de kırmızı ay yıldızlı formamız vardı onu giyerek çıktık. İstenmeyen bir süreç yaşandı."

- "Sporcularımıza tükürdüler"

Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz da PAOK ile oynanan ilk maçta özellikle olayların çirkin boyutlara ulaştığını belirtti.

Bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade eden Yılmaz, maçtan önce düzenlenen toplantıda her iki ülke bayrağının da asılmaması gerektiği konusunda anlaşıldığını ancak salona girdiklerinde anlaşmaya uyulmadığını ve salonda Yunanistan bayrağının asılı olduğunu gördüklerini aktardı.

Yılmaz, "Türk bayrağımız yoktu. Biz de ona itiraz ettik. Maç da 5 dakika geç başladı. Daha sonra da yarı çıplak şekilde holiganlar sporcularımızı taciz ettiler. Sporcularımıza tükürdüler. Bir maçta yağ attılar. O yağdan dolayı oyuncularımız sakatlanabilirdi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Türkiye'deki hiçbir deplasmanda da böyle bir şey yaşamadık. Bu konuda çok üzgünüz." şeklinde konuştu.

- "Her golümüzden sonra ay-yıldızı öptük"

Karşılaşmada forma giyen sporculardan Ayşe Dinç de kendilerine hakaretler edildiğini, sahaya yağ atıldığını anlatarak, "Arkadaşlarımızın üzerine tükürdüler. Hayatım boyunca hiç öyle bir taraftar görmedim. Üstlerini çıkarıp bize hakaretler ettiler. Sürekli onlara bakmaktan maça konsantre olamadık. Maçın içinde taraftarların yaptığını görünce hırslandık. Her golden sonra formamızdaki Türk bayrağını öperek sevincimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Beyzanur Türkyılmaz ise taraftarların böyle uygunsuz davranışlar yapacağını hiç düşünmediklerini vurgulayarak, taraftarlarla aralarında herhangi bir koruma olmadığı için can korkusu yaşadıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Hentbol Muratpaşa Belediyespor Paok

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