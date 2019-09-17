Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'da yapılan ırkçı saldırı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıyla ilgili olarak, "Sporcularımız, çok yakın bir mesafede, korunaksız ve önünde herhangi bir güvenlik görevlisi olmadan yarı çıplak gençler tarafından taciz edildi." dedi.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçta sevimsiz olayların yaşandığını söyledi.

Holiganların tutumunun yanı sıra organizasyonda ihmallerin de olduğunu vurgulayan Uysal, "19-24 yaş arası sporcularımız, çok yakın bir mesafede, korunaksız ve önünde herhangi bir güvenlik görevlisi olmadan yarı çıplak gençler tarafından taciz edildi. Bu, bence ırkçı yaklaşımların yanı sıra ayrı bir suç. Irkçı yaklaşımla cinsel saldırıyı çağrıştıran bir fanatizm var. Nahoş olaylar yaşandı. Bir daha dünyanın hiçbir yerinde yaşanmasını istemeyiz." diye konuştu.

- "İstenmeyen bir süreç yaşandı"

Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları arasında sosyal medya üzerinden herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını, salon sporu olması nedeniyle de böyle bir olayı beklemediklerini dile getiren Uysal, şu görüşleri paylaştı: