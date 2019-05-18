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Muratpaşa Gençlik Festivali sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlendiği Muratpaşa Gençlik Festivali’nde özel bir okulun öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kostümleri sergiledikleri defilede ay yıldızlı çalışma dikkat çekti.Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümünün de kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı 3 gün devam eden Muratpaşa Gençlik Festivali’yle kutluyor.

Muratpaşa Gençlik Festivali sürüyor

Muratpaşa Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlendiği Muratpaşa Gençlik Festivali’nde özel bir okulun öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kostümleri sergiledikleri defilede ay yıldızlı çalışma dikkat çekti.
Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümünün de kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı 3 gün devam eden Muratpaşa Gençlik Festivali’yle kutluyor. Kutlamalar dün Bayındır Park’ta başlarken etkinlikler bugün Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam etti.
Festivalde gençler, futbol, yogaya çeşitli sportif etkinliklerini yanı sıra teknoloji parkında simülatör, drone, segway gibi son yılların popüler ürünleri denedi, canlı langırt, tırmanma duvarı gibi oyun parkurlarında yeteneklerini sergiledi. Gençler, tüm bunlarla birlikte seramik baskıdan ekolojik hijyen malzemeleri üretimine birbirinden farklı başlıklarda düzenlenen atölyelere katıldı.
Ayrıca Bayındır Park ve Muratpaşa Kent Meydanı’nda kurulan ‘Genç Sahne’de lise müzik grupları gün boyu sahne aldı. Kent Meydanı’nda kurulan genç sahnede özel bir okulun tamamen atık malzemelerden yaptıkları kostümlerden oluşan defilesi ise dikkat çekti. Defilede ay yıldızlı bir çalışma ise büyük beğeni topladı.
Muratpaşa Belediyesi Gençlik Festivali, 19 Mayıs günü Kent Meydanı’ndan başlayıp Antalya’nın doğa harikası falezler üzerinde bulunan Erdal İnönü Kent Parkı’nda sona erecek yürüyüş ve sabah sporuyla tamamlanacak. Yaklaşık 4.5 kilometre sürecek yürüyüşün sonunda tüm katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir” sözünü söylediği Rumkuş mevkiinin hemen yanı başında bulunan Erdal İnönü Kent Parkı’nda sabah sporu yapacak.

Muratpaşa Gençlik Festivali sürüyor

Muratpaşa Gençlik Festivali sürüyor

Muratpaşa Gençlik Festivali sürüyor

Muratpaşa Gençlik Festivali sürüyor

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