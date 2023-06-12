Murda sahnede kızıyla beraber poz verdi! Hadise'den yorum gecikmedi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murda konserde sahneye kızıyla beraber çıktı. "Spanker benim canım, kardom, dostum ve gördüğünüz gibi kızlarımız da birbirleriyle çok kankiler" diyen Murda'nın paylaşımına O Ses Türkiye Rap yarışmasında beraber jüri üyeliği yaptığı Hadise de yorum yaptı.

Murda paylaşımına "Festival Daddy. Çocuklarımız ilk defa bizi sahnede canlı gördüler ve bayıldılar ama çaktırmayın biz onlardan çok gaza geldik orda olmalarından Spanker benim canım, kardom, dostum ve gördüğünüz gibi kızlarımız da birbirleriyle çok kankiler. Hayat budur işte. Gerçek zenginlik aha bu fotolarda" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına beraber yaptıkları düet çok beğenilen Hadise kalp ve nazar boncuğu emojisi ile yorum yaptı.

Murda'nın paylaşımını beğenenler arasında İrem Derici, Seda Sayan ve Zeynep Bastık da yer aldı.



