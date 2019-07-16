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MÜRETTEBATI KAÇIRILAN GEMİNİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:03 | Son Güncelleme

-Gana sahil güvenlik ekipleri gemide.

-Gana sahil güvenlik ekipleri gemide.
-Çok sayıda kurşun izi dikkat çekti.
-Geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, "Burada korsanlar haricinde balıkçılar da bulunuyor. Başka grupların gelip, gelmeyeceği de meçhul. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz Allah yardımcımız olsun."

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/İstanbul DHA
Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Saldırının ardından gemide yaşanan dehşetin izleri mürettebat tarafından görüntülendi. Geminin birçok bölümünde camların kırıldığı görülürken, özellikle radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlerin mermi isabet aldığı görüldü. Saldırının ardından gemide kalan mürettebat korku dolu anlar yaşarken, çekilen videoda geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, son durumları hakkında bilgi veriyor. Saldırılara açık bir noktada olduklarını belirten geminin üçüncü makinisti atacakları adım hakkında bilgi veriyor. İçeride çekilen bir başka videoda mürettebatın gemideki bekleyişleri görülüyor. Mürettebat tarafından cep telefonuna kaydedilen başka görüntülerde de, Gana sahil güvenlik ekiplerinin gemiye çıkışlar kameraya yansıyor.

GEMİNİN MAKİNİSTİ: SABAHA KADAR NÖBET TUTTUK
Makinist Onur Tağ videoda, "Şu anda bekleyiş sürüyor. İlerleyen saatlerde hepimiz bir araya gelip ne yapacağımıza dair ortak bir plan yapacağız. Bunların arasında filikayla uzaklaşmak, gemiye yön verip en yakın karaya ulaşmak veyahut ta, belirterek söylüyorum ki diğer olasılık tüm saldırılara açık halde beklemek. Burada korsanlar haricinde balıkçılar da bulunuyor. Başka grupların gelip, gelmeyeceği de meçhul. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Ay ışığının yardımıyla görebileceğimiz şekilde sırayla bekledik. Şu anda personelin bir kısmı yatıyor. Düşündüğümüz kadarıyla yakın çevrede herhangi bir gemi de geçmiyor. Işık ta göremedik. Sinyal de alamadık. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz Allah yardımcımız olsun." diye konuşuyor.

Görüntü Dökümü:
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-Gemide mürettebatın çektiği videolar

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