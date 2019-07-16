HABER

Mürettebatı kaçırılan geminin makinisti: Sabaha kadar nöbet tuttuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA-KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

Mürettebatı kaçırılan geminin makinisti: Sabaha kadar nöbet tuttuk

Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA-KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, "Burada korsanlar haricinde balıkçılar da bulunuyor. Başka grupların gelip, gelmeyeceği de meçhul. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz Allah yardımcımız olsun." dedi.
Saldırının ardından gemide yaşanan dehşetin izleri mürettebat tarafından görüntülendi. Geminin birçok bölümünde camların kırıldığı görülürken, özellikle radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlerin mermi isabet aldığı görüldü. Saldırının ardından gemide kalan mürettebat korku dolu anlar yaşarken, çekilen videoda geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, son durumları hakkında bilgi veriyor. Saldırılara açık bir noktada olduklarını belirten geminin üçüncü makinisti atacakları adım hakkında bilgi veriyor.

GEMİNİN MAKİNİSTİ: SABAHA KADAR NÖBET TUTTUK
Makinist Onur Tağ videoda, "Şu anda bekleyiş sürüyor. İlerleyen saatlerde hepimiz bir araya gelip ne yapacağımıza dair ortak bir plan yapacağız. Bunların arasında filikayla uzaklaşmak, gemiye yön verip en yakın karaya ulaşmak veyahut ta, belirterek söylüyorum ki diğer olasılık tüm saldırılara açık halde beklemek. Burada korsanlar haricinde balıkçılar da bulunuyor. Başka grupların gelip, gelmeyeceği de meçhul. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Ay ışığının yardımıyla görebileceğimiz şekilde sırayla bekledik. Şu anda personelin bir kısmı yatıyor. Düşündüğümüz kadarıyla yakın çevrede herhangi bir gemi de geçmiyor. Işık ta göremedik. Sinyal de alamadık. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz Allah yardımcımız olsun." diye konuşuyor.
(FOTOĞRAF)

Mürettebatı kaçırılan geminin makinisti: Sabaha kadar nöbet tuttuk

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu: FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyorTuğgeneral Zorlu Topaloğlu: FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyor
Tecimer ve Albayrak Nilüfer Belediyespor’daTecimer ve Albayrak Nilüfer Belediyespor’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Ünlü Rapçi'den dini değerlere küfür! Hesabı kapandı

Ünlü Rapçi'den dini değerlere küfür! Hesabı kapandı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi kahreden olay! Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Metrobüste yangın paniği!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.