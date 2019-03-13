MÜRGEMER Teknopark İstanbul'da açıldı

"Proje kapsamında merkezimizde özellikle ürün geliştirme ve Ar-Ge süreçlerinde akademik danışmanlık, ürün geliştirme hizmeti, 3D modelleme hizmeti, sonlu elemanlar analiz hizmeti, elektronik/elektrik sistem tasarımı, tersine mühendislik hizmeti, Ar-Ge/Ür-Ge proje hazırlama hizmeti vereceğiz. Projenin amaçları ise, ürün geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, KOBİ'lerin ürün geliştirme performanslarının artırılması, 'Ürün Geliştirme Uzmanlığı' alanında insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite sanayi iş birliklerinin artırılmasıdır."

Projenin MÜ Teknoloji Fakültesi yürütücülüğünde ve MÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) desteğiyle yürüdüğünü bildiren Hartomacıoğlu, hizmet ve amaçları hakkında şunları kaydetti:

Ürün geliştirme uzmanlığı eğitim uzmanlığı eğitim programı hakkında da bilgiler paylaşan Hartomacıoğlu, 25 iş gününde bu alanda ileri düzey eğitim vereceklerini kaydetti.

- "KOBİ'lerin ürün geliştirme performanslarını artırmalarını için destekliyoruz"

Teknokent İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da teknokentin birçok üniversiteyle iş birliği yaptığını belirterek, çıktı odaklı bir teknokent olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye’de Ar-Ge yatırımı denildiğinde akıllara önce inşaatın geldiğini ifade eden Topçu, “Biz elimizdeki fiziki imkanlarla neler yapabiliriz buna bakmalıyız. Bu noktada İSTKA, TÜBİTAK, KOSGEB gibi devletimizin birçok farklı kurumlarından alınan desteklerle üniversiteyi, sanayiyi, iş adamlarımızı teknokentlerde bir araya getirip güzel projelerle şehrimize, ülkemize katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTKA Genel Sekreteri Fatih Pişkin ise 2010'dan bu yana birçok projeye destek verdiklerini belirterek, "KOBİ'lerin rekabet ortamında sürdürülebilirliklerini sağlamaları, kendilerini dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları merkezlere, danışmanlıklara destek vererek üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. MÜRGEMER'de de teknoloji firmalarımız başta olmak üzere KOBİ'lerimizin ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık, teknik destek hizmetlerini almalarını ve ürün geliştirme performanslarını artırmalarını için destekliyoruz." şeklinde konuştu.

MÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) Koordinatörü Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu da merkezin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

