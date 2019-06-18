Mursi, darbeye karşı adalet ve özgürlük çağrısı yapmıştı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ve bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013'teki darbeden hemen sonraki konuşmasında "özgürlük ve adalet" vurgusu yapmıştı.

Mursi, Temmuz 2013'te askerin yönetime el koymasından hemen sonra amatör bir kamerayla çekilen konuşmasında, Mısır halkının 2012 yılında şeffaf bir seçimden geçtiğini belirtmişti.

Demokratik yöntemle göreve geldiğini vurgulayan Mursi, "Bu özgür ve şeffaf seçimde ben de Cumhurbaşkanı seçildim. Bu özgür ve şeffaf seçimi içeride ve dışarıda tüm dünya gördü." ifadelerini kullanmıştı.

Mursi, Mısır halkının özgürlük mücadelesinde gereken desteği vermekten kaçınmadığını belirterek, şunları söylemişti:

"Mısır'ın egemenliği ve Mısır halkının gerçek özgürlüğünü elde etmesi için çaba harcıyordum. Mısır'ın geleceği ve ilerlemesinde Mısır halkının rolünün olmasını istiyordum. Ancak bu gerçekleşemedi. 1 yıl gibi çok kısa bir süremiz oldu. İçeriden ve dışarıdan gelen zorlukları da görüyorsunuz. Mısırlıları herhangi bir çatışma ve çekişmeden uzak tutmaya çalışıyorum. Çünkü her damla kan benim için önemlidir, bunun akmasını asla istemem ve buna izin de vermem."