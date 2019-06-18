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Mursi, darbeye karşı adalet ve özgürlük çağrısı yapmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 00:14 | Son Güncelleme

Darbeden hemen sonra yaptığı açıklamada Muhammed Mursi: "Özgür ve şeffaf seçimde ben de Cumhurbaşkanı seçildim. Bu özgür ve şeffaf seçimi içeride ve dışarıda tüm dünya gördü" "Mısır'ın geleceği ve ilerlemesinde Mısır halkının rolünün olmasını istiyordum. Ancak bu gerçekleşemedi. 1 yıl gibi çok kısa bir süremiz oldu. İçeriden ve dışarıdan gelen zorlukları da görüyorsunuz" "Sizleri çatışma bataklığına sürüklenmemeye çağırıyorum. Çünkü bu yaşanırsa, vatanımız büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak" "Bu meşru durumu muhafaza etmeyi sürdürmek için sizinleyim ve aranızda bulunuyorum. Vatanımız için adalet ve tüm Mısır halkı için sosyal adalet ve özgürlük istiyoruz"

KAHİRE (AA) - Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ve bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013'teki darbeden hemen sonraki konuşmasında "özgürlük ve adalet" vurgusu yapmıştı.

Mursi, Temmuz 2013'te askerin yönetime el koymasından hemen sonra amatör bir kamerayla çekilen konuşmasında, Mısır halkının 2012 yılında şeffaf bir seçimden geçtiğini belirtmişti.

Demokratik yöntemle göreve geldiğini vurgulayan Mursi, "Bu özgür ve şeffaf seçimde ben de Cumhurbaşkanı seçildim. Bu özgür ve şeffaf seçimi içeride ve dışarıda tüm dünya gördü." ifadelerini kullanmıştı.

Mursi, Mısır halkının özgürlük mücadelesinde gereken desteği vermekten kaçınmadığını belirterek, şunları söylemişti:

"Mısır'ın egemenliği ve Mısır halkının gerçek özgürlüğünü elde etmesi için çaba harcıyordum. Mısır'ın geleceği ve ilerlemesinde Mısır halkının rolünün olmasını istiyordum. Ancak bu gerçekleşemedi. 1 yıl gibi çok kısa bir süremiz oldu. İçeriden ve dışarıdan gelen zorlukları da görüyorsunuz. Mısırlıları herhangi bir çatışma ve çekişmeden uzak tutmaya çalışıyorum. Çünkü her damla kan benim için önemlidir, bunun akmasını asla istemem ve buna izin de vermem."

- "Meşruiyet ve demokrasiye sahip çıkma çağrısı"

Muhammed Mursi, Mısır halkının demokratik haklarını kullanması gerektiği vurgusu yaparak, "Kanların akması mı isteniyor? Buna asla rıza göstermeyiz." demişti.

Son konuşmasında meşruiyet ve demokrasi çağrısı yapan Mursi, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Sizleri çatışma bataklığına sürüklenmemeye çağırıyorum. Çünkü bu yaşanırsa, vatanımız büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Bizler şu an tarihi bir süreçle karşı karşıyayız. Yüce Allah'ın önünde duracağız ve bize hesap soracak. Allah-u Teala bize neler yaptığımızı soracak. Ben de size, 25 Aralık 2012'de yazılan ve gölgesinde 6 ay yaşadığımız meşruiyete sahip ülke anayasasına bağlı kalma çağrısı yapıyorum. Bunun dışında (anayasa) başka meşru bir şey yoktur, tanımayız da bunu kabul de etmeyiz. Bu meşru durumu muhafaza etmeyi sürdürmek için sizinleyim ve aranızda bulunuyorum. Vatanımız için adalet ve tüm Mısır halkı için sosyal adalet ve özgürlük istiyoruz."

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