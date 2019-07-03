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"Mursi döneminde düşünceler özgürce ifade edilebiliyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Mısır'ın eski Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Amr Derrac: - "Muhammed Mursi döneminde insanlar özgürce düşüncelerini ifade edebiliyorlardı. Mursi'yi onaylayan siyasi partiler vardı, itiraz edenler de oluyordu. Herkes kolaylıkla görüşünü beyan ediyordu. Darbeden sonra bunların hepsi bitti, sosyal medya üzerinden asla küçük bir yorum bile yaptırılmadı" - "Mısır'ın askeri yok, askerin Mısır'ı var. Asker Mısır'ı kendine tabi olarak görüyor ama kendini Mısır'ın askeri olarak görmüyor" - "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, darbeci Mısır rejimiyle iş birliği yapmadığı ve Mısır'dan tutuklanma, öldürülme korkusuyla kaçanların hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerine kolaylık sağladığı için teşekkür etmek istiyorum"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Amr Derrac, "Muhammed Mursi döneminde insanlar özgürce düşüncelerini ifade edebiliyorlardı. Mursi'yi onaylayan siyasi partiler vardı, itiraz edenler de oluyordu. Herkes kolaylıkla görüşünü beyan ediyordu. Darbeden sonra bunların hepsi bitti, sosyal medya üzerinden asla küçük bir yorum bile yaptırılmadı." dedi.

Derrac, Mısır’da 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin yıl dönümünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerin Mısır'ı 1952'den bu yana yönettiğini söyledi.

Mısır'da askerin devlete bakışını aktaran Derrac, "Mısır'ın askeri yok, askerin Mısır'ı var. Asker Mısır'ı kendine tabi olarak görüyor ama kendini Mısır'ın askeri olarak görmüyor. Siyasi, ekonomik hatta sosyal aktiviteleri ele geçirmişler. Darbeden sonra bu durum daha da arttı. Asker ekonomiyi ele geçirmiş, insanların temel ihtiyaçlarının yönetimine hükmedip siyaseti tamamen kapatıp aktif parti bırakmadı, kimseye özgür savunma hakkı verilmedi, tarafsız gazeteler ve özgür parlamento yok." diye konuştu.

Derrac, Mısır'da parlamentonun sadece askerin ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin emriyle hareket ettiğini belirterek, Sisi'nin temiz seçimlerle kazanması durumunda en fazla 2022 yılına kadar yönetimde kalabileceğini, bunu istemediği için anayasayı değiştirip 2034'e kadar yönetimde kalabilecek şekilde ayarladığını ifade etti.

- "Darbeden sonra durumlar iyice kötüye gidiyor"

Kanunlarla ve anayasayla oynamanın gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayan Amr Derrac, şöyle devam etti:

"Siyasi yönden Doktor Muhammed Mursi döneminde insanlar özgürce düşüncelerini ifade edebiliyorlardı. Mursi'yi onaylayan siyasi partiler vardı, itiraz edenler de oluyordu. Herkes kolaylıkla görüşünü beyan ediyordu. Darbeden sonra bunların hepsi bitti, sosyal medya üzerinden asla küçük bir yorum bile yaptırılmadı. İnsanlar sadece sosyal medya üzerinden rejimi eleştirdikleri için tutuklandı. Ekonomi 2011 devriminden sonra Doktor Mursi zamanında da kötüydü ancak Mursi döneminde kademe kademe ilerleme katediyordu. Mısır'da fakirlik oranı yüzde 60'ın üstünde. Ekonomi durumu kötüye gittikçe orta tabaka yok denilecek kadar azalıyor. Sisi'nin darbeden bu yana hapse attığı 60 binden fazla tutuklu bulunuyor. Hayat Mısır'da genel olarak çok zor. Darbeden sonra durumlar iyice kötüye gidiyor."

Derrac, Mısır'da siyasi, sosyal ve ekonomik durumun kötüye gittiğini anlatarak, insanların pahalılığı, birçok şeyin olmayışını, siyasi ve sosyal baskıyı daha fazla kaldıramayacağını kaydetti.

- "Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim"

"Maalesef ülkenin tam bir çöküşünü bekliyoruz." diyen Derrac, "Mısır'ın daha iyi, hak ettiği konuma geri dönmesi için artık 'dur' dememiz lazım." ifadesini kullandı.

Amr Derrac, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki inşallah bu şekilde devam etmeyecek. Mısır halkı Sisi'nin diktatör hükmünü daha fazla kabul etmeyecek. Bence onun sonu gelecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, darbeci Mısır rejimiyle iş birliği yapmadığı ve Mısır'dan tutuklanma, öldürülme korkusuyla kaçanların hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerine kolaylık sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Mısır'daki durumun düzelmesini ümit ediyorum. Durum düzelirse her iki ülke arasındaki ilişkiler de olumlu ve stratejik olur."

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Amr Derrac mısır seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Sisi

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