"Mursi döneminde düşünceler özgürce ifade edilebiliyordu"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Amr Derrac, "Muhammed Mursi döneminde insanlar özgürce düşüncelerini ifade edebiliyorlardı. Mursi'yi onaylayan siyasi partiler vardı, itiraz edenler de oluyordu. Herkes kolaylıkla görüşünü beyan ediyordu. Darbeden sonra bunların hepsi bitti, sosyal medya üzerinden asla küçük bir yorum bile yaptırılmadı." dedi.

Derrac, Mısır’da 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin yıl dönümünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerin Mısır'ı 1952'den bu yana yönettiğini söyledi.

Mısır'da askerin devlete bakışını aktaran Derrac, "Mısır'ın askeri yok, askerin Mısır'ı var. Asker Mısır'ı kendine tabi olarak görüyor ama kendini Mısır'ın askeri olarak görmüyor. Siyasi, ekonomik hatta sosyal aktiviteleri ele geçirmişler. Darbeden sonra bu durum daha da arttı. Asker ekonomiyi ele geçirmiş, insanların temel ihtiyaçlarının yönetimine hükmedip siyaseti tamamen kapatıp aktif parti bırakmadı, kimseye özgür savunma hakkı verilmedi, tarafsız gazeteler ve özgür parlamento yok." diye konuştu.