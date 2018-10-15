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Mursi hakkında verilen dördüncü nihai karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkındaki dördüncü nihai karar, "Yargıya hakaret" davasında verildi - Mursi 3 yıl hapse mahkum edildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Yargıya hakaret olarak bilinen davadaki karara yaptığı itirazı reddederek, hakkındaki 3 yıllık hapis cezasını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'de görülen duruşmada mahkeme Mursi ve 19 kişinin yaptığı itirazı reddederek haklarındaki 3 yıl hapis cezasını kabul etti.

Mahkeme 5 kişiye ise 30 bin cüneyh (yaklaşık 9 bin 679 lira) para cezası verdi.

Söz konusu davada yargılananlar arasında eski Meclis Başkanı Saad el-Katatni, eski Bakan Muhammed Mahsub, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden ve Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda katledilen tıp öğrencisi Esma el-Biltaci'nin babası Muhammed el-Biltaci de yer alıyor.

- Mursi hakkındaki davalar

Mursi hakkındaki davalardan dördü sonuçlandı ve nihai karar verildi.

Bunlardan ilki "İttihadiye Sarayı olayları" ile ilgiliydi. Mahkeme 22 Ekim 2016'de Mursi hakkında 20 yıl hapis cezası verdi.

Terör listesi ile ilgili dava 21 Mart 2017 tarihinde Yargıtay’da görüldü. Yargıtay, Muhammed Mursi ile aralarında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu diğer 26 kişinin adının üç yıl boyunca terör listesine alınması ile ilgili mahkeme kararını onadı.

Mursi hakkındaki üçüncü kesin karar ise "Katar adına casusluk" davasında çıktı. Yargıtay, 16 Eylül 2017’de söz konusu davada 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Mursi'nin cezasını müebbet hapse (25 yıl) çevirdi.

"Yargıya hakaret" davasında ise Mursi, bugün 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Nihai karar bekleyen davalar

Temyiz Mahkemesi 15 Kasım 2016'da, "Vadi Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen "Hapishaneler baskını" davasında idam cezasına çarptırılan Mursi'nin yeniden yargılanmasına hükmetti. Davanın duruşması 28 Ekim'de görülecek.

Kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşma tarihi ise 4 Kasım olarak belirlenmişti.

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