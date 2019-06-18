GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gaziantep'te, bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Ulu Cami avlusunda toplanan grup, öğle namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Ardından grup adına açıklama yapan Yasin Virit, Mısır'da halkın özgür iradesine dünyanın gözü önünde darbe vurulduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinin yaşanan gelişmelere sessiz kaldığını belirten Virit, "Batı dünyası, çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir insan hak ve hürriyetini tanımadığını bir kez daha ispatlamıştır. Darbeci Sisi ve yandaşları Mursi'nin cenazesinden bile korkup, onun aile kabristanına gömülmesine izin vermedi." dedi.

Grup, konuşmanın ardından slogan attıktan sonra dağıldı.

İslahiye ilçesinde de Dervişiye Camisi'nde öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.