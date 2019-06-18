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Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gaziantep'te, bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Ulu Cami avlusunda toplanan grup, öğle namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Ardından grup adına açıklama yapan Yasin Virit, Mısır'da halkın özgür iradesine dünyanın gözü önünde darbe vurulduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinin yaşanan gelişmelere sessiz kaldığını belirten Virit, "Batı dünyası, çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir insan hak ve hürriyetini tanımadığını bir kez daha ispatlamıştır. Darbeci Sisi ve yandaşları Mursi'nin cenazesinden bile korkup, onun aile kabristanına gömülmesine izin vermedi." dedi.

Grup, konuşmanın ardından slogan attıktan sonra dağıldı.

İslahiye ilçesinde de Dervişiye Camisi'nde öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Malatya

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Hacı Yusuf Taş Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Mısır halkının seçtiği, İslami hassasiyetleri olan önemli bir liderin haksızlıklara maruz kaldığını belirtti.

Mursi'nin yaşamından ibret alınması gerektiğini dile getiren Işıldar, "Allah, bize verdiği nimetlerin farkına varmayı nasip etsin. Aramıza fesat tohumları ekmek isteyenlere Rabb'im hiçbir zaman fırsat vermezin. Bunların farkına varmamız gerekiyor." diye konuştu.

Işıldar, mahkemede hayatını kaybeden Mursi'nin çok kötü şeyler yaşadığını belirterek, "Hakları elinden alınmış, gasbedilmiş, bir de zulme maruz bırakılmış ama o vazgeçmemiş." dedi.

Daha sonra Işıldar tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa merkez, Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde, Vali Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, öğle namazı kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, burada yaptığı konuşmada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin iktiranın yaklaşık 6 yıl önce zorla sonlandırıldığını söyledi.

Mursi'nin haksız yere zindana atıldığını belirten Taştan, zalimlerin Mursi'ye insani muameleyi çok gördüğünü, yaşanan darbenin ardından yüzlerce kişinin canına kıyıldığını ifade etti.

Daha sonra Taştan, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

- Adıyaman

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazı öncesinde, "Önemli olan Hakk'ın yanında olabilmektir. Allah yolunda yaşamak zorundayız. Muhammed Mursi, Hakk yolunda şehit olmuştur. Şehitler ölmez." ifadelerini kullandı.

Taşçı tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katılanlar, Mursi için dua etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazı kıldı.

Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç, Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

- Kilis

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Hacı Cümbüş Camisi avlusunda Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaza, çok sayıda Suriyeli de katıldı.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mursi için kent genelinde tüm camilerde selalar okunduğunu ve gıyabi cenaze namazı kılındığını söyledi.

Mursi için gıyabi cenaze namazı

- Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için gıyabında cenaze namazı

Mursi için gıyabında cenaze namazı

Mursi için gıyabında cenaze namazı

Mursi için gıyabında cenaze namazı

Mursi için gıyabında cenaze namazı

Mursi için gıyabında cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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