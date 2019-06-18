İSTANBUL (AA) - Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazının ardından caminin avlusundan toplanan gruba, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından Mursi için dua edildi.

Mursi'nin fotoğrafları ve yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler çeşitli sloganlar attı.

Prof. Dr. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, çok hüzünlü ve duygu yüklü olduklarını söyledi.

Muhammed Mursi’nin, Mısır Cumhuriyeti’nin başında seçilmiş devlet reisi olarak görev yaparken askeri bir darbe ile makamından uzaklaştırıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pek çok şehit verilerek hapse atılan, zulme maruz bırakılan Muhammed Mursi’nin şehit olarak Rabb'ine kavuşmuş olmasının hüznünü yaşıyoruz. Ülkemizde olduğu gibi 15 Temmuz’da yaşadığımız hain darbe teşebbüsü benzer bir hain darbe teşebbüsü ile makamından uzaklaştırılan ve pek çok zulme maruz bırakılan, hapishanede ağır işkencelere maruz bırakılan Muhammed Mursi kardeşimiz dün itibariyle şehiden Rabb'ine kavuşmuştur. Biz, onun devletine, milletine, halkına hizmet eden güzel bir devlet başkanı olduğuna şahitlik ediyoruz ve bu inancımızı teyit ile bugün burada İstanbul’da bulunan Türk milleti olarak Mısırlı, Filistinli kardeşlerimizle birlikte onun gıyabi cenaze namazını kıldık. Allah makamını cennet eylesin ve tabii ki bir daha böyle acıları ne Mısır milletine ne İslam ümmetine yaşatmasın diye dua ediyoruz."



