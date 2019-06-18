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Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına iştirak etti - Mustafa Destici: - "Zalimler ne kadar zulmederlerse etsinler elbetteki hak yolunun yolcuları da mücadelesini vermeye dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına iştirak etti.

Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazına katılan Destici, gazetecilerin soruları üzerine, Muhammed Mursi'ye rahmet dileyerek, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tabii mücadeleyle İslam'la imanla, hakla dolu bir ömür ama maalesef zulüm yeryüzünde devam ettiği gibi Mısır'da da devam ediyor." dedi.

Destici, seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi'nin haksız bir şekilde bir darbeyle görevinden indirildiğini, yüzlerce insanın da şehit edildiğini hatırlatarak, Mursi'nin haksız şekilde yargılandığını söyledi.

Mustafa Destici, "Her ölümün bir sebebi var. Onun ölümünün sebebi de kalp krizi olarak açıklandı ama bu böyle midir, değil midir bilemiyoruz. Çünkü otopsiye, tahlile bunların hiçbirisine müsaade edilmediğini biliyoruz ki cenazesine de sevenlerinin, Mısır halkının da katılmasına izin verilmedi. Sadece birinci dereceden aile yakınları ve avukatlarının katılımıyla sabaha karşı 05.00 sıralarında defnedildiğini duyduk. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Mursi'nin başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı dileyen Destici, "Zalimler ne kadar zulmederlerse etsinler elbetteki hak yolunun yolcuları da mücadelesini vermeye dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek." ifadelerini kullandı.

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