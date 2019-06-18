Malatya'da sivil toplum kuruluşları tarafından, hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kentte faaliyet gösteren STK temsilcileri ve üyeleri, ikindi namazı sonrası ellerinde dövizlerle geldikleri Soykan Meydanı önünde Mursi için dua etti.

Duanın ardından Hüseyin Polat, STK'ler adına yaptığı açıklamada, Mısır'ın hafız, profesör, 7 dil bilen ve seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Mursi'nin, uygarlıktan nasiplenmemiş çağdaş dünyanın gözü önünde kendi genelkurmay başkanı tarafından 2013 yılında darbeye maruz kaldığını hatırlattı.

Mursi'nin hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden 6 yıl boyunca insanlık dışı şartlarda hapse mahkum edildiğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde kendisine uygulanan sistematik işkence sonucu sağlığı tamamen bozulmasına ve defalarca hayatının tehlike altında olduğunu söylemesine rağmen dediklerini duymazlıktan gelindi. Hastalıklarının tedavisi için önlem alınmadı, beslenmesine müsaade edilmedi. Ailesiyle görüşmesine dahi doğru dürüst izin verilmedi ve ifade yerinde ise yavaş yavaş, sistematik bir şekilde ölüme terk edildi. İşte dün, kukla darbecilerin kurduğu, varlığını dahi kabul etmediği halde zorla çıkarıldığı sözde bir mahkemede, sadece insanlara sorumluluklarını hatırlatan uzun bir konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği söylendi."

Konuşmaların ardından çok sayıda vatandaşın katılımıyla Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

