Sakarya'da, hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami meydanında bir araya gelen Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazı sonrası tekbir getirildi, şehitler için dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Sakarya Gençlik ve Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mithat Aykaç, Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin, yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehadete yürüdüğünü söyledi.

Cunta yönetiminin, Mursi’nin naaşını gizleyerek, suç unsuru sayılacak fiziki delilleri yok ettiğini savunan Aykaç, "Bizler, Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Müslüman Kardeşler Hareketi'nin öncülerinden merhum Mursi'ye CenabıAllah'tan rahmet, tüm İslam milletine sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

Aykaç, halen Mısır cuntasının zindanlarındaki on binlerce mazlum için durumun daha da kritik bir hal aldığını dile getirdi.

İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Aykaç, şunları söyledi:

"Mısır’daki siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır. Yöneticisiyle, yönetileniyle hepimiz Allah'tan geldik ve dönüşümüz Allah'a olacaktır. Başta ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na, İslam milletine sabırlar diliyoruz. CenabıAllah, hepimizi hakkı üstün tutarak yaşayanlardan ve bu şekilde kendisine kavuşanlardan eylesin."

