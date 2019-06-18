Mursi için gıyabi cenaze namazı

"Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavisi keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Şehit Mursi’yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir Cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir."

Mursi'nin kendi davasını savunurken şehit edildiğine işaret eden Atilla, şöyle konuştu:

İHH İl Temsilcisi Behçet Atilla, grup adına yaptığı açıklamada, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit edildiğini söyledi.

Gıyabi cenaze namazının ardından gruptakiler, ellerinde, üzerinde Mursi'nin fotoğrafı bulunan pankart ve dövizlerle "Kahrolsun Sisi, seninleyiz Mursi", "İhvana selam, direnişe devam" ve "Katil Sisi hesap verecek" şeklinde sloganlar attı, sık sık tekbir getirdi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Rabia Meydan'ında ikindi namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, taziye çadırı kurdu, Mursi için dua etti.

Mursi'nin, cezaevinde kaldığı süreçte sadece 3 defa ailesi ile görüşebildiğini ifade eden Atilla, avukatlarıyla bile görüşmesinin çok sıkı ve keyfi şartlara bağlandığını aktardı.

Atilla, "Mursi’nin şehadeti, uluslararası bir heyet tarafından incelenmeli ve tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Bir Cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümünün ardından adaleti sağlamaya çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

