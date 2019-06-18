HABER

Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı.Öğle namazına müteakip Şeyhmüftü camindeki gıyabî cenaze namazını Müftü Vekili Osman Keleş kıldırdı.

Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı.
Öğle namazına müteakip Şeyhmüftü camindeki gıyabî cenaze namazını Müftü Vekili Osman Keleş kıldırdı. Mahkeme salonunda şehit olan Muhammed Mursi’nin gıyabî cenaze törenine sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mısırda darbe ile başa gelen sisi rejimine bağlı mahkemenin hakkında idam kararı verdiği, Mısırın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 6 yıldır zindanlarda tutuluyordu.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Acar: “Mursi, direnişin öğretmenidir”Acar: “Mursi, direnişin öğretmenidir”
İmamoğlu, Ulaşım Çözümleri toplantısında konuştuİmamoğlu, Ulaşım Çözümleri toplantısında konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.