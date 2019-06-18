Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabî cenaze namazı kılındı.

Öğle namazına müteakip Şeyhmüftü camindeki gıyabî cenaze namazını Müftü Vekili Osman Keleş kıldırdı. Mahkeme salonunda şehit olan Muhammed Mursi’nin gıyabî cenaze törenine sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mısır da darbe ile başa gelen sisi rejimine bağlı mahkemenin hakkında idam kararı verdiği, Mısır ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 6 yıldır zindanlarda tutuluyordu.

