Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Bağcılar Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğle namazının ardından Bağcılar Merkez Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazını, Merkez Cami Baş İmam Hatibi Neslibey Özkan kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazı için her yaştan ve kesimden vatandaş cami avlusunu doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, "Mursi kardeşime Allah rahmet eylesin. Kendisini çok seviyorduk. İstikameti doğru biriydi. Kendisini tanırdım. Vakit namazlarını kaçırmamaya camiden başka bir yerde kılmamaya çalışan bir insandı." ifadelerini kullandı.

Kıyıklık, şunları kaydetti:

"2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen Mursi, darbeyle iktidardan indirildiği 2013'ten bu yana tutuklu bulunuyordu. Ailesiyle birlikte çok düzgün ve sade yaşayan bir insandı. İyi bir öğretim üyesiydi. İlk defa Mısır'da seçimde bir insan yönetici oldu. Şehidimize Allah rahmet eylesin. İslam alemi olarak uyanmak istiyoruz. Çalışacağız ve uyanacağız İnşallah."

Merkez Cami'sinde kılınan cenaze namazına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

