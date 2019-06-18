HABER

Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Bağcılar Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğle namazının ardından Bağcılar Merkez Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazını, Merkez Cami Baş İmam Hatibi Neslibey Özkan kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazı için her yaştan ve kesimden vatandaş cami avlusunu doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, "Mursi kardeşime Allah rahmet eylesin. Kendisini çok seviyorduk. İstikameti doğru biriydi. Kendisini tanırdım. Vakit namazlarını kaçırmamaya camiden başka bir yerde kılmamaya çalışan bir insandı." ifadelerini kullandı.

Kıyıklık, şunları kaydetti:

"2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen Mursi, darbeyle iktidardan indirildiği 2013'ten bu yana tutuklu bulunuyordu. Ailesiyle birlikte çok düzgün ve sade yaşayan bir insandı. İyi bir öğretim üyesiydi. İlk defa Mısır'da seçimde bir insan yönetici oldu. Şehidimize Allah rahmet eylesin. İslam alemi olarak uyanmak istiyoruz. Çalışacağız ve uyanacağız İnşallah."

Merkez Cami'sinde kılınan cenaze namazına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Yaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan 'üveyik' tedaviye alındıYaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan 'üveyik' tedaviye alındı
Gemlik Adliyesinde tayini çıkan hakim ve savcılara vedaGemlik Adliyesinde tayini çıkan hakim ve savcılara veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmed Muhammed Mursi Bağcılar Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.