Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

"Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır yok mu mudur bu düşündürücüdür. Şahsen benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Zira o kadar ki ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak ve Muhammed Mursi'nin vasiyeti var. Vasiyetinde Muhammed Mursi ölümünde köyüne defnedilmesini arzu etmiş. Bunlar bunu tabii kabullenemedi ve Sisi burada da yine aynı anlayışını, aynı zulmünü devam ettirdi. O neydi? Kardeşlerim, şunu unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez. Sisi zulmünü bu şekilde devam ettiriyor."

Bazı hassasiyetleri dile getirmeden edemeyeceğini, Mursi'nin dün akşam Türkiye saatiyle 19.00 sıralarında duruşma esnasında vefat ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, sözlerine "Her şeyden önce şehidimiz Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını akdetmiş bulunuyoruz." diye başladı.

Erdoğan, "Avrupa Birliği idamı yasaklar arasında konuştuğu halde, Mısır'daki toplantıya ne yazık ki bizzat Avrupa Birliği üyesi ülkeler katılarak o katil, zalim Sisi ile bir arada olmuşlardır. Şunu unutmayalım, güzel bir sözdür bizde biliyorsunuz, zalimler için yaşasın cehennem... Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Yani Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin bunlar naaşından korkacak kadar hafiftirler. Bunlar da yürek yok. Bunlarda yürek olmadığı gibi bunlar maalesef bizlere karşı da aynı tutum, aynı tavır içindeler. Fakat biz Müslümanlar olarak dik duracağız. Asla inandıklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Biz biliyoruz ki, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz anlamazsınız, bilmezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Son dönemde, çok kısa zaman içerisinde 50'yi aşkın genciyle, yaşlısıyla idama karar verilen Mısır mahkemelerinde, onamanın Sisi'den çıktığını aktaran Erdoğan, 7 gencin bir anda idama götürüldüğünü, bu gençlerle ilgili de dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Erdoğan, Mursi'nin şu anda şehitlerden olduğunu belirterek, bazılarının demokrasi şehidi ifadesini kullandığını, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Mursi'nin özeliğinin demokratik yolla Mısır'da seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Batı buna dahi tahammül edemedi. Şu ana kadar hiçbir şey duydunuz mu? Duymadınız. Kolay kolay da duymayacaksınız." dedi.

- "Şahsıma 'Senin de akıbetin Mursi gibi olacak' diyenler vardı"

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'ye gıyabi cenaze namazının kılınmasıyla ilgili attığı adımla Müslümanlar olarak bir görevi ifa etmenin manevi hazzı içerisinde olunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun, tezkiye yerine getirildi. Zaten defni ifa edildi sabah 05.00 gibi. Bu kadar korkaklar. Biz de burada gıyabi cenaze namazımızı kıldık. Allah sizlerden de razı olsun. Rabbim birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin. Unutmayın bu ülkede de Sisi'ler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz ve onların karşısında hatırlayın şahsıma karşı da 'Senin de akıbetin Mursi gibi olacak' diyenler vardı. Bunlar bir şeyi hala anlayamadılar. O da şehadeti anlayamadılar. Eğer şehadeti anlamış olsaydılar bunları konuşmazlardı. İnşallah sonu bu işin de hayır olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim inşallah ülkemizde ve tüm dünyada zalimlere fırsat vermesin."