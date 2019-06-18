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Mursi için gıyabında cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 01:55 | Son Güncelleme

Mısır Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, hayatını kaybeden Muhammed Mursi için cenaze namazı kıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.

Mursi'nin fotoğrafları ve "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, Türkçe ve Arapça slogan atarak, Mursi'nin ölümünden darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi sorumlu gösterdi.

Yüzlerce kişinin saf tutarak kıldığı gıyabi cenaze namazının ardından, vefat eden Mursi için bir kez daha dua edildi.

Öte yandan, konsolosluk çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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Mursi

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