HABER

Mursi için New York'ta gösteri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 05:09 | Son Güncelleme

Mursi için New York'ta gösteri yapıldı

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından New York'taki Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.

Mısır Başkonsolosluğunun bulunduğu sokakta toplanan Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mursi için dua etti.

Manhattan 1'inci cadde ile 48. sokak köşesinde, “Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi” yazılı büyük bir pankart açan grup, ülkedeki askeri yönetimi de protesto etti.

Gösteride konuşan Mısırlı doktor Mahmut El Said, Mursi’ye darbe yapan güçlerin onu hapishanede tuttukları 6 yıl boyunca ölmesini istediğini belirterek, “Çünkü, o Mısır halkını ve özgür iradesini temsil etti, Mısır’ın özgürlüğünü ve onurunu temsil etti.” diye konuştu.

El Said, “Mursi’yi bugün öldürdüler, sadece bugün değil 6 yıl boyunca hapishanede onu, yiyecek ve sağlık gibi en temel haklardan mahrum ederek öldürdüler. Mursi, halkının özgürlüğü için öldürüldü. Sadece Mısır için değil, Suriye, Filistin, bölgedeki tüm halkların özgürlüğü ve onuru için mücadele etti.” ifadelerini kullandı.

-“Sanki demokrasinin öldüğünü hissettim”

Kahire Üniversitesinde fizik profesörü iken askeri darbeden sonra Amerika’ya iltica etmek zorunda kaldığını belirten Ahmet Abdülbasit ise “Özgürlük içinde normal yolla seçtiğimiz tek Cumhurbaşkanı olan Mursi’nin ölümünü duyunca sanki demokrasinin öldüğünü hissettim. Mısır devriminden sonraki ilk mutluluğumuzdu, kaybettik.” dedi.

“Mursi şehittir”, “Mursi’nin izindeyiz” ve “Kahrolsun darbe yönetimi” şeklinde Arapça sloganlar atan göstericiler, daha sonra dağıldı.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Beşiktaş'ta motosiklet kazası: biri ağır, 2 yaralıBeşiktaş'ta motosiklet kazası: biri ağır, 2 yaralı
80 yaşındaki yaşlı adam alevlerin arasında kaldı! Korkunç ölüm!80 yaşındaki yaşlı adam alevlerin arasında kaldı! Korkunç ölüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Muhammed Mursi New York

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM önünde feci kaza!

TBMM önünde feci kaza!

İBB'den burs açıklaması

İBB'den burs açıklaması

80 yaşındaki yaşlı adam alevlerin arasında kaldı! Korkunç ölüm!

80 yaşındaki yaşlı adam alevlerin arasında kaldı!

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

Skandal Mursi kararına savcılık müdahalesi!

Skandal Mursi kararına savcılık müdahalesi!

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.