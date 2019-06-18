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Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Dergah Camisi'nde öğlen namazının ardından bir araya gelen kalabalık, Mısır Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından darbeyle görevine son verilen ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kalabalık, kılınan cenaze namazının ardından Mursi için hep birlikte dua ederek dağıldı.
FOTOĞRAFLI

Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındıMursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındıMursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındıMursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

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