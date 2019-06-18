Öğlen namazını kılan grup, daha sonra Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ise ellerinde Rabia işareti ile "Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak" yazılı dövizler taşıdı.

Mısır’da ilk defa 17 Haziran 2012 yılında yapılan demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığını kazandığı günün 8’inci yıl dönümünde darbeyle iktidara gelen hükümetin mahkeme salonunda hayatını kaybeden seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İslam davası için Allah yolunda ruhunu teslim edenlerin şehit olduğunu, Mursi'nin de şehitlik mertebesine ulaştığını aktaran Çınar, "Ey Mursi, Müslüman olarak dik durdun, ayrılmadın, zalimlere karşı iki büklüm olmadın, firavunun çocukları karşısında eğilmedin, bükülmedin ve şehadet şerbetini yudumladın. Hakkını bize helal eyle ey şehit Mursi." diye konuştu.

İl Müftüsü Hasan Çınar, burada yaptığı konuşmada, ölümlerin en güzelinin şehitlik olduğunu söyledi.

Gıyabi cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

İZMİR İzmir Konak Yalı Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından 67 yaşında vefat eden Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sivil toplum örgütleri adına da Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz bir konuşma yaptı.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini ifade eden Ateş, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir." dedi.

Dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü belirtti.

Namazın ardından cemaat hep birlikte Mursi için dua etti.

DENİZLİ Muhammed Mursi için Denizli'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Sinan Cihan, öğle vakti Hatuniye Camisi'nde toplanan vatandaşlara, dün mahkeme salonunda vefat eden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Mursi için duaların edilmesinin ardından açıklama yapan İHH Antakya Temsilcisi İsmail Okay, Mursi'nin şehadetinin tüm İslam dünyasına yasa boğduğunu belirterek, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmün bir kez daha dile geldiğini kaydetti.

Özmen, "Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizi en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı tek 'dur' diyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Namazın ardından Muhammed Mursi için dua edilirken, AK Parti İl Başkanlığınca da İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

OSMANİYE



Osmaniye'de de Muhammed Mursi için Enver-ül Hamit Camisi'nde cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Mısır'ın son seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin kafesler içinde şüpheli bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Mursi'nin halkın oylarıyla seçilmesine rağmen askeri bir darbeyle indirildiğini hatırlatan Tahiroğlu, "Dünyanın neresinde zulme, haksızlığa uğramış, inancından, ibadetinden, yaşantısından, kılık kıyafetinden dolayı haksızlığa uğramış her insanın Türk milleti yanında olmuştur. Bugün burada da bu nedenle Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze namazını kılıyoruz." diye konuştu.

Kılınan namazın ve edilen duaların ardından kamu kurum temsilcileriyle sivil toplum örgütü üyeleri, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada bir açıklama yapan AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Kemal Yalçın, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü dile getirdi.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin 2013 tarihinde askeri bir darbeyle devrildiğini anımsatan Yalçın, "2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.