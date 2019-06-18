Mısır’da ilk defa 17 Haziran 2012 yılında yapılan demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığını kazandığı günün 8’inci yıl dönümünde darbeyle iktidara gelen hükümetin mahkeme salonunda hayatını kaybeden seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi için Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaza; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül), Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ise ellerinde Rabia işareti ile "Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak" yazılı dövizler taşıdı.
Alana, "529 idam mahkumunun 312'sinin adı Muhammed. Hepimiz Muhammediz." yazılı pankart asıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri grubun bulunduğu alana girmek isteyenlere üzerlerini aradıktan sonra izin verdi.
Öğlen namazını kılan grup, daha sonra Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
İZMİR
İzmir Konak Yalı Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından 67 yaşında vefat eden Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.
İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı namaza çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, 2 bin 357 gün esir kalan Mursi'nin zalimlerin mahkemesinde direnişe yürüdüğünü vurguladı.
Gıyabi cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.
ADANA
Adana'da, öğle namazının ardından vatandaşlar Yeni Cami bahçesinde bir araya geldi.
İl Müftüsü Hasan Çınar, burada yaptığı konuşmada, ölümlerin en güzelinin şehitlik olduğunu söyledi.
İslam davası için Allah yolunda ruhunu teslim edenlerin şehit olduğunu, Mursi'nin de şehitlik mertebesine ulaştığını aktaran Çınar, "Ey Mursi, Müslüman olarak dik durdun, ayrılmadın, zalimlere karşı iki büklüm olmadın, firavunun çocukları karşısında eğilmedin, bükülmedin ve şehadet şerbetini yudumladın. Hakkını bize helal eyle ey şehit Mursi." diye konuştu.
Çınar, konuşmasının ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Namazın ardından Mursi'ye dua edildi.
MERSİN
Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de Mursi için cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi kıldırdı.
Dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü belirtti.
İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini ifade eden Ateş, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir." dedi.
Sivil toplum örgütleri adına da Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz bir konuşma yaptı.
Gıyabi cenaze namazına Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve vatandaşlar katıldı.
UŞAK
Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Muhammed Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.
Uşak Müftüsü Kazım Güzel'ın kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar camiden ayrıldı. Cenaze törenine siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
MANİSA
Manisa'da da Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Sinan Cihan, öğle vakti Hatuniye Camisi'nde toplanan vatandaşlara, dün mahkeme salonunda vefat eden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Namaza, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
DENİZLİ
Muhammed Mursi için Denizli'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Mehmet Aşık, Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle namazını ardından mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Namazın ardından cemaat hep birlikte Mursi için dua etti.
AYDIN
Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Aydın'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Ercan Aksu, Bey Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Namazın ardından Muhammed Mursi için dua edilirken, AK Parti İl Başkanlığınca da İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.
İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.
Özmen, "Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizi en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı tek 'dur' diyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.
HATAY
Hatay'da Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırıldı.
Mursi için duaların edilmesinin ardından açıklama yapan İHH Antakya Temsilcisi İsmail Okay, Mursi'nin şehadetinin tüm İslam dünyasına yasa boğduğunu belirterek, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmün bir kez daha dile geldiğini kaydetti.
Camiye gelen bazı kadınların ellerinde 'Kahrolsun İsrail, İşbirlikçi Amerika' yazılı dövizler taşıdı.
OSMANİYE
Osmaniye'de de Muhammed Mursi için Enver-ül Hamit Camisi'nde cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Mısır'ın son seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin kafesler içinde şüpheli bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Mursi'nin halkın oylarıyla seçilmesine rağmen askeri bir darbeyle indirildiğini hatırlatan Tahiroğlu, "Dünyanın neresinde zulme, haksızlığa uğramış, inancından, ibadetinden, yaşantısından, kılık kıyafetinden dolayı haksızlığa uğramış her insanın Türk milleti yanında olmuştur. Bugün burada da bu nedenle Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze namazını kılıyoruz." diye konuştu.
Kılınan namazın ve edilen duaların ardından kamu kurum temsilcileriyle sivil toplum örgütü üyeleri, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada bir açıklama yapan AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Kemal Yalçın, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü dile getirdi.
İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin 2013 tarihinde askeri bir darbeyle devrildiğini anımsatan Yalçın, "2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kadirli Merkez Hamidiye Camisi'nde de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
SİVAS
Sivas'ta, tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve yüzlerce vatandaş gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yaptığı duanın ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
Cami avlusunda üzerinde Muhammed Mursi'nin fotoğrafının da bulunduğu "Çocuklarımız bizim için 'onlar adamdı' diyecekler" yazılı pankart açıldı.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de, Mursi için Fişekçi Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından dua edildi.
KAYSERİ
Kayseri'de Hunat Camisi'nde öğle namazının ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çopuroğlu, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.
Mursi'nin, inandığı dava uğruna ömrünü adayan bir lider olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, "Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013'te kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. Başta ABD olmak üzere birçok ülke de işkencelere, idamlara göz yummuştur." diye konuştu.
Çopuroğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar Sisi, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.
KIRIKKALE
Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
AK Parti İl Başkanlığı'nda da Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasını okuyan İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Gamze Kıratlı, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.
Kıratlı, inandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini anlattı.
NİĞDE
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade etti.
Açıklamanın ardından Mursi için dua edildi.
Öğle namazı sonrası Muhammed Mursi için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı namaza, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
YOZGAT
Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Namazın ardından Mursi için dua edildi.
Gıyabi cenaze namazına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında Mursi'nin vefatı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Açıklamayı yapan AK Parti Yozgat İnsan Hakları Birimi Başkanı Merve Nur Sayar, Mısır'ın tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammet Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.
KIRŞEHİR
Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Hoca Ahmet Yesevi Camisi avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, Mısır'daki mevcut hükümeti kınayarak hayatını kaybeden Mursi için dua etti.
Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Memur-Sen Kırşehir İl Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 6 yıldır hapiste bulunan şehit Mursi'nin şehadetinin sadece ailesi ve dava arkadaşlarını değil tüm İslam dünyasını yasa boğduğunu, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmü bir daha gündeme getirdiğini belirtti.
GAZİANTEP
Gaziantep'te, bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Ulu Cami avlusunda toplanan grup, öğle namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Ardından grup adına açıklama yapan Yasin Virit, Mısır'da halkın özgür iradesine dünyanın gözü önünde darbe vurulduğunu söyledi.
Avrupa ülkelerinin yaşanan gelişmelere sessiz kaldığını belirten Virit, "Batı dünyası, çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir insan hak ve hürriyetini tanımadığını bir kez daha ispatlamıştır. Darbeci Sisi ve yandaşları Mursi'nin cenazesinden bile korkup, onun aile kabristanına gömülmesine izin vermedi." dedi.
Grup, konuşmanın ardından slogan attıktan sonra dağıldı.
İslahiye ilçesinde de Dervişiye Camisi'nde öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
MALATYA
Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Hacı Yusuf Taş Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Mısır halkının seçtiği, İslami hassasiyetleri olan önemli bir liderin haksızlıklara maruz kaldığını belirtti.
Mursi'nin yaşamından ibret alınması gerektiğini dile getiren Işıldar, "Allah, bize verdiği nimetlerin farkına varmayı nasip etsin. Aramıza fesat tohumları ekmek isteyenlere Rabb'im hiçbir zaman fırsat vermezin. Bunların farkına varmamız gerekiyor." diye konuştu.
Işıldar, mahkemede hayatını kaybeden Mursi'nin çok kötü şeyler yaşadığını belirterek, "Hakları elinden alınmış, gasbedilmiş, bir de zulme maruz bırakılmış ama o vazgeçmemiş." dedi.
Daha sonra Işıldar tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa merkez, Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde, Vali Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, öğle namazı kıldı.
İl Müftüsü Mehmet Taştan, burada yaptığı konuşmada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin iktiranın yaklaşık 6 yıl önce zorla sonlandırıldığını söyledi.
Mursi'nin haksız yere zindana atıldığını belirten Taştan, zalimlerin Mursi'ye insani muameleyi çok gördüğünü, yaşanan darbenin ardından yüzlerce kişinin canına kıyıldığını ifade etti.
Daha sonra Taştan, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
ADIYAMAN
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazı öncesinde, "Önemli olan Hakk'ın yanında olabilmektir. Allah yolunda yaşamak zorundayız. Muhammed Mursi, Hakk yolunda şehit olmuştur. Şehitler ölmez." ifadelerini kullandı.
Taşçı tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına katılanlar, Mursi için dua etti.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazı kıldı.
Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç, Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
KİLİS
Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Hacı Cümbüş Camisi avlusunda Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaza, çok sayıda Suriyeli de katıldı.
Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mursi için kent genelinde tüm camilerde selalar okunduğunu ve gıyabi cenaze namazı kılındığını söyledi.
Kaynak: AA
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