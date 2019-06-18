Mursi Kahire'de Müslüman Kardeşler Liderlerinin Yanına Defnedildi

Mısır’ın eski İslamcı lideri Muhammed Mursi Kahire’de küçük bir aile mezarlığına, diğer Müslüman Kardeşler liderlerinin yanına defnedildi. Mursi’nin oğulları babalarının mahkeme salonunda kalp krizi geçirmesinin ardından vefat ettiğini bildirdi. Müslüman Kardeşler destekçilerinin yanısıra bazı insan hakları kurumları da Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını talep ediyor.

Mısır’ın modern tarihindeki ilk demokratik yolla seçilen cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013 yılında askeri müdahaleyle görevinden alınmış ve o dönemden bu yana Kahire’de tutuklu olarak yargılanmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Mursi’nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi babasının Kahire’deki bir aile mezarlığına, şu an ülkede yasaklanmış olan Müslüman Kardeşler grubunun diğer lider üyelerinin yanına defnedildiğini aktardı. Mursi’nin bir diğer oğlu Ahmet Mursi ise Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, “Onun asil bedenini Tora cezaevi hastanesinde yıkadık ve orada onun için dua ettik” dedi.

Uluslararası Af Örgütü: ‘Mursi’nin ölümü soruşturulsun’