Mursi Kahire'de Müslüman Kardeşler Liderlerinin Yanına Defnedildi

Mısır’ın eski İslamcı lideri Muhammed Mursi Kahire’de küçük bir aile mezarlığına, diğer Müslüman Kardeşler liderlerinin yanına defnedildi. Mursi’nin oğulları babalarının mahkeme salonunda kalp krizi geçirmesinin ardından vefat ettiğini bildirdi. Müslüman Kardeşler destekçilerinin yanısıra bazı insan hakları kurumları da Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını talep ediyor.
Mısır’ın modern tarihindeki ilk demokratik yolla seçilen cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013 yılında askeri müdahaleyle görevinden alınmış ve o dönemden bu yana Kahire’de tutuklu olarak yargılanmıştı.
Reuters haber ajansına konuşan Mursi’nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi babasının Kahire’deki bir aile mezarlığına, şu an ülkede yasaklanmış olan Müslüman Kardeşler grubunun diğer lider üyelerinin yanına defnedildiğini aktardı. Mursi’nin bir diğer oğlu Ahmet Mursi ise Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, “Onun asil bedenini Tora cezaevi hastanesinde yıkadık ve orada onun için dua ettik” dedi.
Uluslararası Af Örgütü: ‘Mursi’nin ölümü soruşturulsun’
Mursi’nin eski müttefikleri ve muhalifleri de taziye dileklerini sosyal medya aracılığıyla iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ve Filistinli Hamas liderleri ve İranlı yetkililer de Mursi’nin vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Mursi’nin hakim karşısına çıktığı ve mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği gün Kahire Cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak cenazenin olduğu Salı günü başkent Kahire’de güvenliği sarsacak herhangi bir durumunun olmadığı gözlemlendi.
Mısır yönetimince sıkı bir şekilde kontrol altında tutulan medyadaysa Mursi’nin ölümüne az yer verildi. Bağımsız Al Masry Al-Youm gazetesi Mursi’ye ilk sayfada yer veren tek gazete oldu.
Diğer taraftan Türkiye’de başkent Ankara’da ve İstanbul’da yüzlerce Müslüman Kardeşler yanlısı sokaklara dökülerek Mursi’nin ölümünden Kahire yönetimi yetkililerini sorumlu tuttu.
Diyabet hastası olan Mursi’ye cezaevinde yeterli sağlık hizmeti sunulmadığı iddiası geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmiş, Müslüman Kardeşler üye ve destekçilerinin yanısıra insan hakları savunucularınca da bununla ilgili endişeler dile getirilmişti.
Müslüman Kardeşler Mursi’nin ölümünü ‘tam teşekküllü bir cinayet’ olarak tanımlarken, dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü de Mısır’daki hak ihlallerine dikkat çekerek Mursi’nin ölümünün araştırılması çağrısında bulundu.
Müslüman Kardeşler’in etkili liderlerinden Mursi yasaklanan gruba liderlik etmek, terör ve casusluk suçlarından yargılanıyordu.
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