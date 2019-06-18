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"Mursi kalp krizi sonucu öldü" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 02:22 | Son Güncelleme

Mısır devlet televizyonunda, Muhammed Mursi'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edildi.

Mursi'nin ani ölümünün ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden, bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu, vücudunda belirgin herhangi bir yaralanma olmadığını bildirmişti.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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